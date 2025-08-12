Slušaj vest

Prema trenutnim cenama, hotelski aranžman s uključenim doručkom košta od 2.700 KM (oko 160.000 dinara), pa  naviše, što je više od dve prosečne plate u Federaciji BiH.

Za one koji se odluče na povoljniju varijantu, apartmani u Neumu dostupni su od 1.300 KM (oko 78.000 dinara) pa nadalje, no u tu cenu nije uključen doručak.

Restoran Foto: Shutterstock

Ipak, i ova opcija predstavlja izdatak u visini prosečne plate, bez uračunatih troškova hrane, pića i prevoza.

Cene su ove godine znatno više nego ranije, što mnoge građane tera na razmišljanje o alternativnim destinacijama ili kraćem trajanju odmora.

Ugostitelji u Neumu ističu da je potražnja i dalje velika, ali priznaju da troškovi života i poslovanja utiču na formiranje cena, dok porodice sve češće vagaju između luksuza hotelskog smještaja i ekonomičnijih apartmana.

Plaža u Neumu