7 DANA U HOTELU NA JADRANU VEĆ OD 319€ I TO U AVGUSTU Ovde Srbi često letuju, hrana i piće jeftinije nego u Crnoj Gori i Hrvatskoj

Noćenje u hotelima Neumu u avgustu može da se nađe od 60 do 80 evra u zavisnosti od toga da li želite sobu sa pogledom na more ili ne.

Mnogi naši građani posećuju ovo mesto u Bosni pre svega što je blizu i nalazi se na 500 kilometara od Beograda, a more čisto. Neum leži na Jadranu na jugu Bosne i veoma je zanimljiva destinacija za odmor jer je 70 kilometara udaljeno od Dubrovnika i isto toliko od Mostara, a mnogi turisti koji dolaze u ovo mesto obiću i Višegrad.

Takođe, osim sunčanja i plivanja turistima su na raspolaganju različite aktivnosti na otvorenom počev od planinarenja, biciklizma, vožnje brodićem i ostali kulturni i zabavni program.

Porodica iz Beograda nedavno je krenula na odmor na Zlatibor, ali je u međuvremenu saznala za ovo mesto i otišla tamo.

- Noćenje u aparmanu je koštalo isto kao na Zlatiboru 40 evra, cene hrane i pića su slične možda i jeftinije nego kod nas. Tu smo bili tri dana, kasnije obišli Sarajevo, Višegrad, Mostar i vratili se nazad. Videli smo toliko mesta, a nismo potrošili puno para - kazala nam je Beograđanka M. S.

foto: Printscreen/TikTok/covekizbuducnosti

Što se tiče cene agencijskih aranžmana za avgust sedam dana u hotelu sa tri ili četiri zvezdice i polupansionom mogu se naći od 319 do 344 evra po osobi, a jedno dete do 12 godina boravi besplatno u hotelu. Ovo je naravno jeftnija varijanta, dok ima i skupljih koje se kreću od 400 evra pa naviše.

Činjenica je da su cene hrane i pića u ugostiteljskim objektima niže nego na crnogorskom ili hrvatskom primorju te se hrana može naći od sedam do deset evra za picu, specijalitete sa roštilja, pileći file. Kafa košta o 2,5 do 4,5 evra, flaša vode evro i po a pivo od 2,5 do četiri evra.