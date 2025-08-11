Slušaj vest

Kako je saopštilo Ministarstvo zaštite životne sredine dodela subvencija prekida jer su sredstva za ovu namenu iskorišćena pre isteka kalendarske godine.

Dodela subvencija će se nastaviti kada budu obezbeđena budžetska sredstva za te namene, o čemu će zainteresovane strane biti obaveštene, naveli su iz ministarstva, prenosi N1.

Kako je početkom godine najavljeno iz Ministarstva, iznos subvencije ove godine je zavisio od vrste električnog vozila i bio je od 250 do 5.000 evra, a rok za podnošenje zahteva je trebalo da bude 31. oktobar.

Na subvenciju države od 5.000 evra mogli su da računaju i budući kupci električnog automobila „Panda“ iz kragujevačke fabrike.

