Slušaj vest

Svi kupci gasa treba da budu rasterećeni za oko 3,4 milijarde evra, izjavila je Katerina Rajhe.

S prosečnom naknadom od 2,89 centi po kilovat-satu, ušteda za jedno četvoročlano domaćinstvo, u zavisnosti od potrošnje, iznosi oko 30 do 60 evra godišnje.

Izmenama Zakona o energetici, naknadu za skladištenje ubuduće će finansirati država.

Vlada planira da do kraja godine izjednači takozvani račun za naknade sa 3,4 milijarde evra iz posebnog državnog Fonda za klimu i transformaciju (KTF).

Ukidanje naknade može da i cenu struje učini povoljnijom, rekla je ministarka Rajhe.

Opozicioni Zeleni kritikuju vladu što će se troškovi finansirati iz KTF, jer se tako budžetom podstiče upotreba fosilnih goriva.

Ukidanje naknade je deo vladinog paketa mera za rasterećenje.

Paket obuhvata i smanjenje mrežarine, koja je deo cene struje.

Vlada je odlučila i da od sledeće godine nastavi sa sniženjem poreza na struju za prerađivačku industriju.