- Pošto je tema razgovora stambeni krediti , s obzirom na to da je poslednja mera privremenog ograničenja kamatnih stopa predviđala praktično isto zakonsko rešenje koje imamo sada po stupanju zakona na snagu - dodao je Gojković.

Niže kamate na dozvoljeni minus, na kreditne kartice

Da li banke treba nas da obaveste o promenama

- Zapravo, kada pričamo o stambenim kreditima, mi dobijemo od banke informaciju na mejl da je došlo do smanjenja kamatne stope. Mesečne rate su niže zbog pada euribora i to je trend koji se nastavlja i nadam se da će tako i ostati - kaže on.