Ministar finansija Siniša Mali zvanično je potpisao prve ugovore o subvencionisanim stambenim kreditima za mlade.Ovim potpisom, država je započela realizaciju programa podrške građanima starosti od 20 do 35 godina, koji žele da reše svoje stambeno pitanje pod povoljnim uslovima.

Vasić kaže da očekuje da se još banaka priključi ovoj akciji, jer je to vid drušvene odgovornosti:

- Treba da pomognu mladosti da dođu do svoje nepokretnosti. Možda im profit nije kao kod komercijalnih kredita, ali i sami znamo da banke dobro posluju poslednjih godina pa je red i da podrže mlade, jer ko će im sutra biti klijent?

On dalje objašnjava da iako zarada neće biti ona na koju su navikli, oni će ipak dobiti klijenta koji će biti veran možda čak i narednih 40 godina.

- Država je prepoznala trenutak da podrži mlade da dođu do svoje nepokretnosti, a kada stavite ovu vrednost kredita u komercijalne kredite, iako je to nemoguće jer je učešće jedan odsto, a ne dvadeset, neka ušteda je između 25 i 35 hiljada evra. Banke bi to prihodno izgubile, ali sigurno će zbog interesovanja biti i korigovan broj kredita koji su obezbeđeni, a za sada ih je 5500.