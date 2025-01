- U skladu sa najavama da će kamatne stope za stambene kredite biti ograničene po isteku prethodne privremene mere NBS iz 2023. godine, dakle kako je gospođa guverner Jorgovanka Tabaković i najavila . NBS je ispunila dato obećanje i donela odluku. Ovom odlukom ograničenu su kamatne stope pre svega na stambene kredite i to postojeće stambene kredite sa promenljivom kamatnom stopom na način da te stope ne mogu biti veće od pet odsto, ali i na stambene kredite novoodobrene, kako sa promenljivom tako i sa fiksnom kamatnom stopom. Ova ograničenja imaju nekoliko osnovnih ciljeva, a cilj je da se spreči nagli rast kamatnih stopa u slučaju da dođe do određenih tržišnih promena. Takođe, jedan od ciljeva jeste da se podstakne stambeno kreditiranje sa fiksnom kamatnom stopom na način da kada se obezbedi pravna sigurnost i izvenost. U suštini, cilj je sprečiti naplatu previsokih kamata i da ako dođe do tržišnog rasta da taj rast bude usporen. Na taj način, korisnici su zaštićeni, pa njihove kamatne stope ne mogu biti veće od pet odsto za stambene kredite, a očekuje se i usvajanje novog Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga čime će se ovo pitanje rešiti na trajni i sistemski način.

- Smanjiće se neizvenost koja je dosad postojala, gde su bankari imali odvezane ruke da određuju visinu naknade i kamatne stope. Pozdravljam želju NBS da na taj administrativni način ograniči tu vrstu pohlepe koju imaju bankari, oni su kao i svi trgovci, samo što trguju novcem, ali žele da zarade što više i to su pokazivali na veoma negativan način kroz dosadašnju cenovnu politiku. Recimo, Srbija je bila rekorder u Evropi kada su u pitanju naknade za dozvoljeni i nedozvoljeni minus, one su se kretale od 30 do 50 posto, a čak i u tekstovima za novine sam slobodno govorio da su to zelenaške kamate jer smo napravili presek i videli kako je to u nama bliskom okruženju. Nekadašnje zemlje Jugoslavije, a recimo Slovenija i Hrvatska za dozvoljeni i nedozvoljeni minus imaju ograničene maksimalne kamate od sedam i po odsto.