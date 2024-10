- Videla sam na sajtu jednog domaćeg brenda salonke koje su mi se baš dopale, a koštale su nešto manje od 3.000 dinara. Pošto ne praktikujem da kupujem obuću, a da je ne probam otišla sam u radnju i pronašla iste takve. Ljubazna prodavačica mi je donela moj broj i ja sam bila oduševljena njihovom udobnošću, tako da nisam ni trena razmišljala da li ću da ih kupim ili ne. Rekla sam kupujem, ne pitajući za cenu. Platila sam karticom i sva srećna i zadovoljna sa svojim novim cipelama otišla kući. Kod kuće sam videla da na računu piše 4.190 dinara, ali sam mislila da su i na sajtu u međuvremenu poskupele. Sutradan sam se pohvalila koleginici kako sam kupila lepe cipele i tak kad je ona otvorila sajt da ih pogleda videla sam da one tamo i dalje koštaju manje od 3.000 dinara. Nije da ću propasti za 1.200 dinara, ali stvarno to nije mala razlika. Mogla sam se isfenirati za te pare. Sad se pitam da li oni po zakonu imaju pravo da na sajtu drže jednu cenu, a u radnji dugu - kaže Beograđanka M. K. za Kurir.

- To su dva potpuno različita kanala prodaje. Trgovci na internetu nemaju nikakve troškove, osim da neko spakuje robu i pošalje je, a u radnji postoje dva najveća troška za svaku trgovinu, a to su zakup lokala i zarade zaposlenih. To je apsolutno dozvoljeno svuda u svetu i sada sam iznenađen da protrošači u Srbiji to još nisu shvatili. Čak je i potrebno da postoje različite cene. To je dozvoljeno i prema Zakonu o trgovini i prema Zakonu o zaštiti potročača, ali je bitno da potrošač bude obavešten gde važi istaknuta cena - objašnjava Nikolić.