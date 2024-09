Sve se danas može naručiti " onlajn ", od patika do kućnog ljubimca. Ubrzani razvoj elektronske trgovine i digitalnih platformi doveo je do toga da je plaćanje preko interneta postalo uobičajeno za veliki broj naših građana. Mada su prednosti ovog načina plaćanja očigledne - brzina, praktičnost i "kupovina iz fotelje" , mnogi se i dalje pitaju koliko su njihovi podaci sigurni kada obavljaju "onlajn" transakcije karticama.

- Kod gubitka ili krađe platne kartice, kao i u slučaju zloupotrebe kartice, odnosno podataka sa kartice napravljena je jasna podela rizika. Ovom podelom daju se zakonske pretpostavke odgovornosti koje se mogu oboriti. Dakle, uspostavljeno je osnovno pravilo po kojem je rizik podeljen tako što korisnik snosi gubitak do 3.000 dinara, a sve preko toga snosi banka. Ako banka ima dokaze da je korisnik postupao prevarno ili da je sa grubom nepažnjom postupao u zaštiti sigurnosnih elemenata kartice, ostavio je svoju lozinku ili pin, onda on snosi gubitak. Dakle, pretpostavka odgovornosti je na banci, ali banka može dokazati (i posredno) da se korisnik nije pridržavao tih obaveza, što je dovelo do zloupotrebe kartice. Ako banka to dokaže, korisnik snosi celokupan gubitak. A, ukoliko se utvrdi da korisnik nije postupao prevarno i sa krajnjom nepažnjom, banka je dužna da korisniku vrati sredstva na račun.