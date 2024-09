HOĆE 4 PSA U STANU, A KOMŠIJE DA PLAĆAJU VODU, E NE MOŽE! Beograđani ogorčeni traže da i kućni ljubimci budu članovi domaćinstva

S vremena na vreme pojavi se inicijativa da vlasnici pasa kućnih ljubimaca koji žive u stambenim zgradama plaćaju vodu i za njih kao članove domaćinstva.

Zbog velikih vrućina, povećane potrošnje vode i uvećanih računa za vodu pojedini stanari, a naročito penzioneri sa malim primanjima sve glasnije gunđaju da neće da plaćaju vodu za tuđe pse.

- U jednom stanu od 36 kvadrata živi par koji ima četiri velika psa. Zamislite koliko oni potroše vode za njihovo kupanje, naročito po ovim velikim vrućinama. I ako ih vole i smatraju ih delom porodice, onda neka za njih plaćaju vodu kao za svog člana. Ako mogu da im plaćaju lečenje, hranu i sve ostalo mogu da plate i vodu, a ne da to prebacuju na druge stanare. Pa oni za kupanje jednog psa sa dugom dlakom potroše više vode nego što neko potroši za kupanje bebe - kaže penzionerka B. P. iz jednog solitera sa Novog Beograda.

CENA VODE ZA DOMAĆINSTVA U BEOGRADU Voda 74,25rsd/m3

Odvođenje otpadnih voda 30,01rsd/m3

Ukupno: 104,26 po m3

Ona dodaje da će tražiti od upravnika zgrade da se kučići tretiraju kao članovi domaćinstva.

- Neka upravnik zgrade sprovede anketu i popiše koliko pasa ima u soliteru, a verujte ima ih više nego male dece. Ovo je već prevršilo svaku meru jer ni u lift ne može više da se uđe od njih - jada se ova starica.

VETERINAR: PSE TREBA KUPATI JEDNOM MESEČNO Veterinar Vladimir Terzin kaže za Kurir da svakodnevna higijena za pse kućne ljubimce nije kupanje već svakodnevno četkanje. - Nema nikakve potrebe za većim kupanjem pasa leti nego zimi, čak ih zimi treba više kupati jer izlaze po kiši i blatu. Glavna higijena za psa je četkanje, a ne kupanje. Da bi pas imao zdravu i lepu dlaku treba ga što više četkati. Mislim da nema prevelike istine u tome da se na kućne ljubimce troši mnogo vode u letnjim mesecima. Kupanje jednom mesečno je puna kapa bilo leti, bilo zimi - tvrdi Terzin.

U JKP "Infostan tehnologije" ističu da Stambenu zajednicu zastupa upravnik koji je u obavezi da ih redovno obaveštava o broju članova domaćinstava u stambenoj zgradi, kako bi se adekvatno vršila raspodela zajedničkih troškova.

- Naknada za utrošenu vodu deli na pojedine korisnike na način koji odrede sami korisnici po jednom od sledećih kriterijuma: po kvadratnom metru stambenog, odnosno poslovnog prostora; po broju korisnika stana ili po potrošnji registrovanoj na individualnom vodomeru. U zgradama u kojima nema ugrađenih individualnih vodomera, a utrošak vode i upotrebljene vode se meri preko jednog zajedničkog vodomera na vodovodnom priključku, kriterijumi za raspodelu naknade moraju biti isti za sve korisnike. Odluku o načinu obračuna, odnosno raspodele naknade za vodu i upotrebljenu vodu na pojedine korisnike u zgradi organ upravljanja zgradom dostavlja preduzeću za objedinjenu naplatu najkasnije do kraja meseca za naredni mesec - kažu u tom preduzeću.

Da je bilo više inicijativa da se na kučiće plaća hladna voda u stambenim zgradama za Kurir je potvrdio i Draško Ražnatović, predsednik NO Udruženja upravnika zgrada, ali ističe da za to ne postoji zakonski okvir.

- Prema Odluci o držanju kućnih ljubimaca na teritoriji Grada Beograda nije definisano da kućni ljubimci budu evidentirani kao članovi domaćinstva ili da se za njih plaća bilo šta. U odluci o držanju domaćih životinja i kućnih ljubimaca na teritoriji Grada Novog Sada je navedeno da psi i mačke mogu da se drže samo ako postoji saglasnost sustanara ali opet nema plaćanja. U zgradama gde se raspodela utroška vode vrši po članu domaćinstva postojali su predlozi da se ljubimci vode kao članovi domaćinstva ali zakonski još uvek nije moguće da se to sprovede odlukom stambene zajednice. Ostaje samo da ako vlasnik želi da prijavi svog ljubimca/ljubimce dostavi upravniku zahtev za promenu broja članova - objašnjava Ražnatović.

Voda se ne očitava redovno, a česti i kvarovi

Ražnatović ističe da računi za vodu često dolaze uvećani zbog neredovnog očitavanja ili zbog kvarova i oticanja vode koju posle moraju da plate stanari.

- Obaveza JKP "BVK" je da održava vodovodnu mrežu do vodomera, a odatle je u nadležnosti stambene zajednice tj.firme za održavanje sa kojom zgrada ima sklopljen ugovor. Kako na terenu nema dovoljno ljudi koji redovno očitavaju vodomer često se dešava da se obračunava prosek potrošnje između dva očitavanja, a ako se desi da je došlo do oštećenja cevi, koja nisu retka i da se velika količina vode izgubi dok se ne locira i sanira oštećenje, pri sledećem očitavanju se korisiti ta količina u obračunu. Ona nije realna i važi u naredom periodu do sledećeg očitavanja, ako se ne uloži žalba neće račun biti korigovan i stanari će tokom tog perioda plaćati uvećane račune - kaže Ražnatović.