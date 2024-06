"NEKA I VAŠ LJUBIMAC UŽIVA DOK STE NA GODIŠNJEM ODMORU": Na raspolaganju imaju bazen, a jedan dan čuvanja košta i do 4.000 dinara!

Prethodnih godina u većim gradovima u Srbiji su kao pečurke nikli hoteli odnosno pansioni za pse, u kojima građani ostavljaju svoje kućne ljubimce na čuvanje.

Posebno je ova usluga aktuelna tokom praznika i godišnjih odmora, pa tako vlasnici pasa plaćaju i do 40.000 dinara da se o njima brinu drugi. Tolika je cena ukoliko kuca koristi bazen, igraonicu ili ide na izlet van pansiona.

„Neka i vaš ljubimac uživa dok ste na godišnjem odmoru“, ovo je krilatica koju ste, sigurno smo, prethodnih dana više puta videli na različitim sajtovima za oglašavanje.

foto: Shutterstock

To i ne čudi s obzirom da je počela sezona godišnjih odmora, pa zato vlasnici pansiona za pse nude usluge čuvanja i brige o psima čiji vlasnici idu na put.

Na internetu se može naći dosta pansiona za pse u skoro svim delovima Beograda, ali isto tako i u Šapcu, Valjevu, Novom Sadu, Kragujevcu, Nišu…

Cene su svuda mahom slične – jedan dan čuvanja ljubimca košta od 1.000 do 4.000 dinara, u zavisnosti od usluge koju želite da za svog psa. Takođe, cena zavisi i od samog psa – ako je veliki, više košta.

Stoga, ako ostavljate psa na desetak dana, to bi značilo da treba da platite i do 40.000 dinara. To je, kod većine pansiona, cena bez hrane. Ako želite punu uslugu uključujući i hranu, onda plaćate veću cenu.

foto: Kurir/J.S.

Beograđanka Milena Spajić je vlasnica jednog pansiona za pse koji se nalazi na desetak kilometara od Beograda, a za Nova.rs kaže da je već nekoliko meseci velika potražnja za uslugom i da je njen prostor rezervisan sve do oktobra.

„Zvuči neverovatno, verujte, mnogi se nasmeju kada kažem, ali mi smo zaista puni. Naši stalni klijenti već su rezervisali termine jer znaju kada idu na godišnje odmore. Inače, nama klijenti dolaze po preporuci od naših stalnih, tako da smo zaista zadovoljni što su oni zadovoljni“, kaže Milena.

Prema njenim rečima, „sezona čuvanja pasa“ počinje od marta i traje do novembra. Ističe da je veliki ljubitelj životinja, a pošto je ostala bez posla, dosetila se da otvori pansion za pse.

foto: Pupparazzi.com.au / Alamy / Alamy / Profimedia, Shutterstock/kudla, Shutterstock, Profimedia

„Ništa od ovoga nisam planirala, ali je super ispalo jer sam spojila i ljubav i zadovoljstvo. Živim u kući, tako da sam uspela da napravim pomoćne prostorije u dvorištu i da ih opremim za kuce. Nije preterano velik iprostor, ali imam desetak bokseva. Što se tiče zarade, ima je, ali je meni na prvom mestu sigurnost i bezbednost kuca koje dođu kod nas“, objašnjava ona.

Osnovni i premium paket

Cena pansiona po danu bez njene hrane košta 1.500 dinara. Kako objašnjava, vlasnici kućnih ljubimaca mogu da biraju između dva paketa, u zavisnosti od toga šta žele za svoju kucu.

„Moj pansion nudi osnovni paket i premium paket. Osnovni podrazumeva nadzor psa 24 sata sedam dana u nedelji zajedno sa ostalim psima, zatim hranjenje i izvođenje u skladu sa stečenim navikama, odlazak kod veterinara ukoliko se ukaže potreba i mnogo ljubavi. Hranu obezbeđuje vlasnik psa, s tim što tu obavezu možemo i mi da preuzmemo, ali to se doplaćuje. Što se tiče odlaska kod veterinara, ne prihvatamo pse koji se leče, odnosno imaju neku terapiju, a ako do dođe do bolesti ili potrebe za veterinarom, troškove snosi vlasnik kuce“, kaže Milena.

Što se tiče premium paketa, on podrazumeva nadzor psa 24/7, ali i zasebnu sobu od 10-ak metara kvadratnih samo za vašu kucu. Druga prednost ovog paketa je, kako objašnjava, u hrani.

foto: Shutterstock

„Hrana je, što se tiče ovog paketa, naša. Mi je obezbeđujemo, tako da je na vlasniku samo da nam dovede kucu i ništa da ne brine“, kaže ona.

Uslov za ulazak u pansion – vakcinacija

Mnogi pansioni za pse u svojoj ponudi naglašavaju da ne primaju nesocijalizovane i agresivne pse, ali ni one koji nisu zaštićeni od buva i krpelja.

To važi i za Milenin pansion. Zbog toga vlasnici ljubimaca popunjavaju upitnik o svom psu pre nego što se dogovore oko čuvanja.

„Njabolje je da kuca jedan dan dođe kod nas da vidi pansion, kako bi joj sledeći put kada ostaje na duže, prostor bio poznat. U cilju što boljeg upoznavanja s navikama psa, potrebno je da vlasnik prilikom prijema psa odvoji malo vremena za popunjavanje upitnika s osnovnim podacima o vlasniku i psu (instrukcije za hranjenje, zdravstveno stanje psa i ostale navike)“.

foto: Shutterstock

Lux smeštaj

Za one vlasnike koji ne žale pare za svog ljubimca postoji i luksuzna varijanta smeštaja, gde psi dobijaju uslugu i tretman ravan hotelu sa pet zvezdica.

U jednom takvom pansionu osoblje tokom celog dana radi na različitim rekreativnim aktivnostima za pse, imaju livadu za istrčavanje, nude udoban smeštaj, a u ponudi je i bazen u kome psi mogu da plivaju i rashlade se tokom letnjih vrelina.

U cenu je uračunato i redovno slanje snimaka i fotografija vlasnicima.

U pojedinim pansionima postoji i igraonica za pse. Denvna ulaznica u nju plaća se i do 500 dinara, a u njoj se nalaze različite gumene igračke za kuce, udobni kreveti i sprave na koje se psi penju.

