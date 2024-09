SEKAO ŠUME I PEKAO KREČ, ALI BEZ BENEFICIJA: Želeo u penziju sa 50 godina - Iz PIO Fonda mu poručili samo jedno!

Da li ložač kotla, radnik na izradi lepka ili pekač kreča može sam sebi da uplaćuje staž i to za ove poslove koji se računaju sa uvećanim stažom? Odnosno sa beneficijom kod kojih se godina računa 14, 15 ili 16 meseci, zavisno od težine posla.

Upravo je to bio povod da se jedan naš sugrađanin iz Trstenika, koji u oktobru puni 51 godinu i koji je radio raznorazne poslove javi sa ciljem da pita može li se uvećani staž uplaćivati samostalno ili ne. Čuo je daje moguće da se penzioniše i sa 50 godina ako je radio najteže poslove i da ima i veću penziju.

Deset godina je radio kao računovođa i za to ima regulisan staž, ali kada je to preduzeće propalo, da bi imao kakvu-takvu penziju, počeo je da radi i najteže poslove. I danas je isto. Poslednjih pet godina peče kreč i za to dobija novac na ruke, tako da mu se taj staž nigde ne vidi, a on bi da nastavi da uplaćuje i ako može i retroaktivno, jer kako se informisao, za to bi imao beneficiju. Pre toga je radio na seči šuma, a i skoro godinu dana i kao mašinbravar. Za te poslove je bio prijavljen, ali ne zna ni da li se oni računaju s beneficijom ili ne i kada bi zapravo mogao u penziju.

U Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje (Fond PIO) kažu da aktuelni penzijski zakon tako nešto ne predviđa i da bi se ostvarilo pravo na staž osiguranja sa uvećanim trajanjem moraju da se ispune specifični uslovi. Pravo na takozvani beneficirani staž ne može se ostvariti kroz uključivanje u obavezno osiguranje po osnovu člana 15 Zakona o PIO. Samostalnom uplatom doprinosa po članu 15 Zakona o PIO može se ostvariti samo staž osiguranja koji se računa sa efektivnim trajanjem.

Shodno članu 52 Zakona o PIO, staž osiguranja sa uvećanim trajanjem imaju osiguranici koji rade na naročito teškim, opasnim i za zdravlje štetnim radnim mestima, tj. poslovima na kojima se posle navršenja određenih godina života ne može uspešno obavljati profesionalna delatnost, ili na kojima zbog prirode i težine posla fiziološke funkcije opadaju u toj meri da onemogućavaju njeno dalje uspešno obavljanje.

Uslov je da su na radnim mestima, odnosno na poslovima efektivno proveli ukupno najmanje 10 godina, odnosno ukupno najmanje pet godina ako je utvrđena invalidnost.

Kako je predviđeno Zakonom o PIO, za ostvarivanje prava na starosnu penziju, uz ispunjenje uslova po godinama života, neophodno je da osiguranik ima najmanje 15 godina staža osiguranja za koji su plaćeni doprinosi, a za invalidsku penziju, osim utvrđenog potpunog gubitka radne sposobnosti, potrebno je da osiguranik ima najmanje pet godina staža osiguranja.

U slučaju uslova za ostvarivanje prava na invalidsku penziju, izuzetak su osiguranici kod kojih je invalidnost nastala pre 30. godine života - do 20. godine potrebna je najmanje jedna godina staža osiguranja, do 25. godine - dve godine staža osiguranja, a do 30. godine tri godine staža osiguranja.

Uplatom doprinosa po članu 15 Zakona, lice može ostvariti efektivni staž kao osnov za ostvarivanje prava na penziju.

- Ukupan staž kao osnov za ostvarivanje prava na penziju može se ostvariti i samo na osnovu samostalne uplate doprinosa po članu 15 Zakona, a može i u zbiru sa stažom ostvarenim po drugom osnovu osiguranja (zaposlenje, samos- talna delatnost, poljoprivredna delatnost) - zaključuju u penzijskom fondu.

