PROSEČNA PLATA IM JE 4.500 EVRA, A KO IMA MEDICINSKU ŠKOLU, NA KONJU JE: Tamo se čak i Finci sele zbog veće plate

Ako pričamo o visokom standardu, ezgistencijalnoj bezbrižnosti, ali i kvalitetnom odgajanju dece i stvaranju porodice - Norveška je uvek na vrhu liste superiornih zemalja.

Naprednija je i od Švedske i od Danske, koje zajedno sa Norveškom čine ultrabogat "trio" severne Evrope, a takođe odskače i od Finske.

Sve je više Finaca koji se sada sele u Norvešku u potrazi za boljom zaradom.

Ranije, njihova destinacija bila bi Švedska, ali to više nije slučaj, navodi se u saopštenju savetodavne službe Nordijskog saveta ministara.

Migracija Finaca u Norvešku, gde se godinama iseljavalo oko 400 do 500 ljudi, uglavnom je bila znatno niža u poređenju sa Švedskom, gde bi se godišnje preselilo do 2.000 finskih državljana.

Međutim, "sada je njima Norveška mnogo interesantnija zbog boljih plata", navodi se u saopštenju koje je prenela finska agencija STT.

"Trend je posebno izražen među medicinskim sestrama, dok je, u isto vreme, Finska suočena sa nedostatkom osoblja u zdravstvenom sektoru. Skoro hiljadu registrovanih medicinskih sestara u Finskoj prošle godine je izbrisano je iz nacionalnog registra.

Čest razlog za napuštanje profesije, prema licencnom organu Valviri, bilo je nezadovoljstvo trenutnim stanjem u tom sektoru. Prema istraživanju finskog javnog servisa Yle, prošle godine su smanjeni kapaciteti bolničkih odeljenja širom Finske, a neka su čak i zatvorena, upravo zbog nedostatka ovog osoblja.

Iskustva Srpkinje Bojane u Norveškoj

Nedavno smo preneli i iskustva Bojane iz Srbije koja živi u Norveškoj, i koja je s mužem otišla tamo, a u toj zemlji se i porodila. Ona ima svoj kanal na Jutjubu gde rado deli svoje utiske o životu u toj skandinavskoj zemlji. Ona je tako jednom prilikom ispričala i sledeće:

- Pravila sam im našu pitu i sa mesom i sa sirom, mnogo im se svidela, pa su tad prvi put probali i naš ajvar pa je komšija pitao šta je to, gde se to kupuje... A kad je neka utakmica kao Srbija - Norveška, svako navija za svoje, pa svako svoje zastavice donese...

- Oni nikad neće da vas dave, da vas smaraju, da vam kucaju, lupaju na vrata, vuku za rukav, ali su tu uvek za vas - objašnjava Bojana i dodaje da su im za svaku selidbu pomogli a dinara nikad nisu uzeli, ali da su ona i muž uvek svima kupili ručak, picu, šta god da se poruči. - I oni su ljudi od krvi i mesa...

- Inače, vrlo su obzirni, ne dodiruju tuđu decu, ni vi njihovu i pitaju da li smeju da priđu, da pogledaju bebu...

- Da li verujete da su pelene u Norveškoj jeftinije od hleba, pakovanje od 24 komada, košta 450 dinara, a hleb 500 dinara. Imate i karticu, obavezno tražite u radnji, pa dobijete 2+1 pelene, uloške za dame pa onda dođe da su vam dva paketa pelena upola jeftiniji od hleba - objašnjava Bojana šta je doživela i videla otkad je postala mama. Vreme je inače fantastično, imam samo majicu i sako, a ko živi u Skandinaviji zna koliko sunce ovde jako peče - kaže Bojana.

Nepisana pravila za šetnju u Norveškoj Bojana je ispričala i nepisana pravila za šetnju po prirodi u Norveškoj. Kad sam prvi put stigla u Norvešku i krenula sama da šetam pored reke, dolazi jedan dečko smeje se i viče hej-hej, ja ništa, dođe drugi, treći, sve sami muškarci, i oni hej-hej, jer to neki vaš način muvanja, udvaranja, objasnili su mi da se Norvežani kad god krenu u šetnju i sretnu bilo kog oni se svakom javljaju. To ne važi za centar grada, tržne centre, radnje gde se jedni drugima ne javljaju. A za šenju važi pravilo da se svakom javite, koga god sretnete.

Bojana je ispričala da je mislila da mi mnogo kafenišemo a saznala je da je Norveška na drugom mestu u svetu po broju popijenih šoljica kafe, odmah iza Finske. Oni su u stanju da do 12 ili jedan popodne popiju po 5-6 šoljica kafe. Oni ne piju toliko po kafićima ko mi jer bi im to bilo preskupo, kad bi to radili, dnevno bi davali po 30 evra samo na ispijanje kafe.

- Norvežani uzmu termose, i svuda nose sa sobom, najčešće piju filter - objašnjava ona i priseća se: Kad smo se selili suprug i ja, ja sam ih kao kod nas ponudila kafom, oni kažu neee, imamo svoju. Objasnila im je da je kod nas red da se svaki majstor šta god radio, da popravi, seli, kreči, da ponudiš kafom, ponudiš pitu, posluženje šta imaš... Ali ako vas pozovu ili vi njih, neće doneti termos, nego će je popiti sa vama.

Ispričala je i kad deca iz vrtića krenu sa vaspitačicom u šetnju, idu u koloni, ona iz proziva poimence, a jedan od njih vuče kolica puna kiflica, viršlica da se počaste u prirodi.

U jednom od videa zimus je pokazala i kako izgleda život na minus 20 u Norveškoj. Rekla je i da joj uopšte nije bilo hladno.

A moda?

- Što se tiče mode, ovde je nećete videti. Jako su praktični, za posao se neće posebno sređivati. Generalno, nemaju predrasuda kad je reč o garderobi. Srede se kad su božićne proslave ili kao kad sam išla sa koleginicama u grad... Sve jednostavno, i svi izgledaju skoro isto, skoro kao uniformisani, meni je to ponekad smešno... A kad je došla devojka iz Italije i njoj je bilo neshvatljivo posle sve te mode... Norvežani mnogo kupuju preko interneta i stalno imaju popuste, to mi se ovde mnogo dopada, na 30,40, 50 odsto. Kad dođete u norveški butik, nema tu mnogo da se bira, 5-6 vrsta džempera, pantalona i to je to.

Kolika je plata u Norveškoj? Kad je reč o hrani, uglavnom ne prže na ulju što je super, nego uglavnom gurnu u rernu, suprug i ja i dalje više volimo našu kuhinju, pa mi je i suprug rekao da jedva čeka da napunim punu šerpu sarmi, pravimo plazma tortu, nađemo naš keks, naše bombone, pravimo naše palačinke... Vole životinje, brinu o njima. Nedeljom im ne radi ništa, apsolutno ništa, samo se porodice šetaju sa decom.

