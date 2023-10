DOGREVANJE U SRBIJI KOŠTA DA SE SMRZNEŠ: Guta struju i diže račun za najmanje 5.000 dinara! Evo koliko stvarno košta

od TA peći do klima uređaja

BEOGRAD - Grejna sezona zvanično je počela 15. oktobra, i otada su radijatori u većini domaćinstva koja koriste centralno grejanje topli. Ipak, nisu svi zadovoljni radom toplana, nekima radijatori nisu dovoljno zagrejani, a neki uporno čekaju da se reši kvar u njihovoj zgradi, njima je potrebno "dogrevanje".

Različita grejna tela na struju različito i troše. U svakom slučaju, dogrevanje će vam tokom cele grejne sezone, koja zvanično traje 180 dana, podići račun za barem 5.000 dinara.

Što se tiče dogrevanja, provereno je i da li su isplativije grejalice, kaloriferi ili klime. Računato je da se stanovi i kuće dogrevaju dva sata dnevno, pored standardnog grejanja.

Potrošnja struje grejalice zavisi od toga na koliko je kilovata ona deklarisana. Za ovaj primer koristili smo grejalicu koja troši dva kilovat-časa.

foto: Shutterstock, RINA, Instagram

Ako potrošač dogreva svoj stan dva sata dnevno, svakih od 180 dana grejne sezone. Dakle, samo za dogrevanje, potrošači koji za to koriste grejalicu, platiće to oko 10.770 dinara. Kaloriferi mogu da budu plinski, kao i na struju. Oni koji koriste električnu energiju, obično troše isto koliko i grejalice, odnosno od 1,5 do dva kilovat-časa.

Ukoliko bi se i ova vrsta dogrevanja koristila dva sata dnevno, tokom 180 dana, to bi izašlo između 7.300 do 10.770 dinara, za čitavu grejnu sezonu.

Što se tiče klime, ako se koristi samo za dvočasovno dogrevanje svakog dana, to će onda za čitavu sezonu koštati oko 4.900 dinara.

TA peć ili klima za grejanje?

Termoakumulaciona peć, u zavinosti od toga kako se koristi, može da bude izuzetno skupa vrsta grejanja, te je zato treba pažljivo koristiti.

Naravno, najbolje je da se peć puni, odnosno da grejači rade, samo noću, kada je struja jeftinija, a da tokom dana samo izduvava topli vazduh.

Prilikom izbora TA peći važno je ona ne bude isuviše mala za prostor koji zagreva, jer će onda, kako bi se postigla željena temperatura, morati često da izduvava topli vazduh, što će dovesti do toga da se akumulirana toplota brzo potroši, te da će njeno dopunjavanje tokom dana, kada struja košta četiri puta više, biti neophodno.

foto: Youtube Printscreen

Tokom ove grejne sezone, koja traje standadnih 180 dana, uz poskupljenje struje koje dolazi 1. novembra, za grejanje pomoću TA peći biće dovoljno, prema računici Agencije za energetiku (AERS), 81.700 dinara, i to samo ukoliko se ona puni samo noću.

Uz svega dva sata dogrevanja tokom dana, AERS procenjuje da će troškovi porasti za čak 40 odsto. To znači da će, u ovom slučaju, grejna sezona koštati 113.600 dinara.

Kako bi TA peć uvek radila samo kada je jeftinija struja, savetuje se nabavka tajmera koji omogućavaju automatsko uključivanje. Na taj način, potrošači ne moraju da ostaju budni do 22, 23 časa ili ponoći, u zavisnosti od toga gde žive, kako bi uključili peć. Inače, ova vrsta peći troši od 1,5 do tri kilovat-časa.

Iako zasigurno nisu većina, postoje građani koji se čitavu sezonu greju samo uz pomoć klima uređaja, koji dnevno rade i po 10 sati.

Prosečna klima, inače, troši oko kilovat-čas struje, što je dnevno 10 kilovat-časova. Naravno, potrošnja klima uređaja zavisi od više faktora – da li je podešena da greje ili održava prosečnu sobnu temperaturu, kolika je prostorija koja se zagreva, kao i kakva je izolacija i koliko je hladno napolju.

Dakle, ako klima radi 10 sati dnevno, grejna sezona će koštati dodatmih 24.200 dinara, što je oko 4.000 mesečno više za struju, jer će toliki trošak da napravi klima.

Kurir.rs/Nova