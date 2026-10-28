Najtraženije destinacije, cene i datumi vašara

• Kolmar i Strazbur (od 32 €) – Pravi praznični dragulji Alsasa nude jedinstveno iskustvo. Do njih se stiže direktnim letom iz Beograda do aerodroma Bazel-Muluz (trajanje leta oko 2 sata), odakle je obezbeđen kratak transfer autobusom i vozom. Vašar u Kolmaru počinje 23. novembra i traje do 29. decembra, dok se u Strazburu otvara 27. novembra.

• Budimpešta (od 41 €) – Jedan od najlepših vašara u regionu, smešten ispred Bazilike Svetog Stefana, otvara se već 13. novembra i traje sve do 1. januara 2027. godine. Let iz Beograda traje svega 1 sat i 10 minuta.

• Minhen (od 53 €) – Poznati vašar na Marijenplacu počinje 20. novembra i traje do 24. decembra. Direktnim letom stiže se za sat i po vremena.

• Beč (od 54 €) – Čuveni božićni vašar ispred Gradske većnice otvara vrata 13. novembra i traje do 26. decembra (dok vašar kod dvorca Šenbrun traje od 6. novembra do 6. januara). Direktni letovi traju oko 1 h 35 min.

• Zagreb (od 57 €) – Čuveni zagrebački Advent u centru grada počinje 28. novembra i traje do 7. januara. Let sa jednim presedanjem traje oko 3 sata.

• Prag (od 60 €) – Praznična bajka na glavnim praškim trgovima traje od 28. novembra do 6. januara.

• Nirnberg (od 68 €) – Tradicionalni vašar na Glavnom trgu otvoren je od 27. novembra do 24. decembra.

• Bratislava (od 69 €) i Salcburg (od 81 €) takođe su u ponudi za decembarska putovanja. Vašar u Salcburgu počinje 19. novembra, a u Bratislavi 26. novembra.