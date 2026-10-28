Božićna čarolija nikad povoljnija: Do najlepših evropskih vašara iz Beograda već od 32 evra
- Božićni vašari širom Evrope dostupni su iz Beograda već od 32 evra za jednosmernu kartu, pokazuju podaci SkyHopp-a od 19. oktobra.
- Najpovoljniji su Kolmar i Strazbur, a među traženim destinacijama su i Budimpešta, Minhen, Beč, Zagreb i Prag.
- Cene važe za osnovni paket bez prtljaga, pa se zbog promena raspoloživosti preporučuje rana rezervacija.
Praznična sezona se bliži, a sa njom i magični božićni vašari širom Evrope koji privlače milione posetilaca mirisima kuvanog vina, medenjaka i prazničnom rasvetom. Za sve koji planiraju vikend-pobeg ili praznično putovanje iz Beograda, stigle su odlične vesti — cene avio-karata za novembar i decembar trenutno su izuzetno povoljne.
Prema podacima platforme SkyHopp od 19. oktobra, najniže zabeležene cene jednosmernih avio-karata za evropske božićne destinacije kreću se već od 32 evra.
Najtraženije destinacije, cene i datumi vašara
• Kolmar i Strazbur (od 32 €) – Pravi praznični dragulji Alsasa nude jedinstveno iskustvo. Do njih se stiže direktnim letom iz Beograda do aerodroma Bazel-Muluz (trajanje leta oko 2 sata), odakle je obezbeđen kratak transfer autobusom i vozom. Vašar u Kolmaru počinje 23. novembra i traje do 29. decembra, dok se u Strazburu otvara 27. novembra.
• Budimpešta (od 41 €) – Jedan od najlepših vašara u regionu, smešten ispred Bazilike Svetog Stefana, otvara se već 13. novembra i traje sve do 1. januara 2027. godine. Let iz Beograda traje svega 1 sat i 10 minuta.
• Minhen (od 53 €) – Poznati vašar na Marijenplacu počinje 20. novembra i traje do 24. decembra. Direktnim letom stiže se za sat i po vremena.
• Beč (od 54 €) – Čuveni božićni vašar ispred Gradske većnice otvara vrata 13. novembra i traje do 26. decembra (dok vašar kod dvorca Šenbrun traje od 6. novembra do 6. januara). Direktni letovi traju oko 1 h 35 min.
• Zagreb (od 57 €) – Čuveni zagrebački Advent u centru grada počinje 28. novembra i traje do 7. januara. Let sa jednim presedanjem traje oko 3 sata.
• Prag (od 60 €) – Praznična bajka na glavnim praškim trgovima traje od 28. novembra do 6. januara.
• Nirnberg (od 68 €) – Tradicionalni vašar na Glavnom trgu otvoren je od 27. novembra do 24. decembra.
• Bratislava (od 69 €) i Salcburg (od 81 €) takođe su u ponudi za decembarska putovanja. Vašar u Salcburgu počinje 19. novembra, a u Bratislavi 26. novembra.
Važne napomene za putnike
Navedene cene odnose se na najniže zabeležene tarife za jednosmerne karte u osnovnom paketu (bez čekiranog prtljaga). S obzirom na to da cene variraju u zavisnosti od raspoloživosti i datuma, preporučuje se blagovremena rezervacija. Takođe, prilikom planiranja putovanja treba imati u vidu da pojedini vašari ne rade svim danima (npr. vašar u Minhenu ne radi 22. novembra, dok u Bratislavi ne radi 24. i 25. decembra).
Svi koji žele da istraže i druge povoljne destinacije ili provere najnovije i najaktuelnije ponude letova iz Beograda, detaljan pregled mogu pronaći direktno na SkyHopp stranici za Beograd.
Biznis Kurir