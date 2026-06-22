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Međutim, nemačka banka je procenila da će američki avio-prevoznici nadoknaditi 14,4 milijarde dolara dodatnim prihodima u odnosu na 24,1 milijardu dolara koje su imali za veće troškove goriva, što znači da će pokriti samo 60 centi od svakog dodatnog dolara potrošenog na gorivo.

Cene avio-karata i dalje rastu, dok ograničen kapacitet omogućava kompanijama da iskoriste niže troškove goriva za povećanje marži, umesto za snižavanje cena karata.

Pale cene mlaznog goriva

Cene mlaznog goriva u SAD pale su na 2,85 dolara po galonu 17. juna, a ukoliko se pad nastavi, američke avio-kompanije bi mogle da uštede više od 40 milijardi dolara godišnje na gorivu, navodi Rojters. Osim rasta cena goriva i avio-karata, zabeležen je i rast naknada za prtljag, kao i smanjeni obim letova, što je nadoknadilo samo deo troškova.

Avio-kompanija Aljaska Er saopštila je da će nadoknaditi oko jednu trećinu troškova, dok su Delta Erlajns, Junajter Erlajns i Amerikan Erlajns u drugom kvartalu navele da očekuju povrat od oko 40 odsto do 50 odsto. DžetBlu Ervejs i Frontir Grupa očekuju da će nadoknaditi manje od polovine povećanih troškova.

Prema analizi, u Evropi bi letovi na dugim relacijama pojeftinili, dok bi cene na kraćim relacijama ostale iste usled velike potražnje.

Kineski primer

U Aziji se očekuje da će kineske kompanije imati problema da zadrže visoke cene karata zbog slabije potražnje, dok bi Katvej Pacifik bio u boljoj poziciji zbog većih cena karata i prevoza robe.

Avio-kompanije na Bliskom istoku će prema najavi ponuditi promotivne cene karata koje bi ipak bile ograničene zbog visokih troškova goriva. U prethodnim ciklusima pada cena goriva u SAD-u, jeftinija nafta često je dovodila do povećanja kapaciteta i pada cena karata.