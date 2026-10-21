Dramatično upozorenje izvršnog direktora Rajanera: Cene avio-karata u Evropi bi u 2027. mogle da porastu i za 20 odsto
- Majkl O'Liri upozorio je da bi cene avio-karata u Evropi u narednih 12 meseci mogle da porastu 10 do 20 odsto, što bi bio najveći skok do sada.
- Rast cena goriva zbog rata na Bliskom istoku smanjuje marže avio-kompanija, a većina prevoznika od 2027. ima malo zaštite od poskupljenja.
- Rajaner će ukinuti 20 linija i više od milion sedišta u Belgiji zbog planiranog povećanja poreza na avio-saobraćaj.
Izvršni direktor Rajanera Majkl O'Liri izjavio je danas da bi cene avio-karata u Evropi sledeće godine mogle da porastu i za 20 odsto, što bi, prema njegovoj proceni, bio najveći skok cena putničkog avio-prevoza u istoriji Starog kontinenta.
- Očekujem da će cene avionskih karata u Evropi u narednih 12 meseci porasti za 10, 15, možda i 20 odsto - rekao je O'Liri na konferenciji za novinare u Briselu, prenosi Rojters.
Rat na Bliskom istoku izazvao je nagli rast cena avionskog goriva, što je smanjilo profitne marže avio-kompanija koje nisu unapred osigurale cene goriva.
O'Liri je naveo da su Rajaner i druge evropske kompanije imale dobro zaštićene pozicije za 2026. godinu, ali i da većina evropskih prevoznika ima vrlo malo takvih aranžmana od aprila 2027. godine. Rajaner je, prema njegovim rečima, na početku sukoba krajem februara imao unapred zaštićenu cenu putem hedžinga za 80 odsto potreba za gorivom, po ceni od 67 dolara po barelu, do marta 2027. godine.
Irska avio-kompanija je, međutim, za narednu godinu osigurala cenu za samo 15 odsto svojih potreba za gorivom, po ceni 85 dolara po barelu, dok su trenutne tržišne cene znatno više. O'Liri je u Briselu najavio i ukidanje 20 linija i više od milion sedišta iz zimskog reda letenja u Belgiji, zbog planiranog povećanja tamošnjeg poreza na avio-saobraćaj sa dva na sedam evra u januaru.
Biznis Kurir/Tanjug