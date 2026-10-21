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Izvršni direktor Rajanera Majkl O'Liri izjavio je danas da bi cene avio-karata u Evropi sledeće godine mogle da porastu i za 20 odsto, što bi, prema njegovoj proceni, bio najveći skok cena putničkog avio-prevoza u istoriji Starog kontinenta.

- Očekujem da će cene avionskih karata u Evropi u narednih 12 meseci porasti za 10, 15, možda i 20 odsto - rekao je O'Liri na konferenciji za novinare u Briselu, prenosi Rojters.

Rat na Bliskom istoku izazvao je nagli rast cena avionskog goriva, što je smanjilo profitne marže avio-kompanija koje nisu unapred osigurale cene goriva.

O'Liri je naveo da su Rajaner i druge evropske kompanije imale dobro zaštićene pozicije za 2026. godinu, ali i da većina evropskih prevoznika ima vrlo malo takvih aranžmana od aprila 2027. godine. Rajaner je, prema njegovim rečima, na početku sukoba krajem februara imao unapred zaštićenu cenu putem hedžinga za 80 odsto potreba za gorivom, po ceni od 67 dolara po barelu, do marta 2027. godine.

Irska avio-kompanija je, međutim, za narednu godinu osigurala cenu za samo 15 odsto svojih potreba za gorivom, po ceni 85 dolara po barelu, dok su trenutne tržišne cene znatno više. O'Liri je u Briselu najavio i ukidanje 20 linija i više od milion sedišta iz zimskog reda letenja u Belgiji, zbog planiranog povećanja tamošnjeg poreza na avio-saobraćaj sa dva na sedam evra u januaru.