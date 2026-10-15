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Na svega tridesetak kilometara od granice sa Srbijom, u slikovitom kanjonu reke Černe, okružena planinskim vrhovima Karpata, nalazi se Banja Herkulane (Băile Herculane), jedno od najpoznatijih i istorijski najznačajnijih lečilišta u Rumuniji. Ovo mesto, koje spaja lekovite termalne izvore, bogatu istoriju i prirodne lepote, privlači posetioce koji žele da pobegnu od svakodnevne gužve, odmore se i uživaju u blagodetima termalnih voda.

Posebnu draž Banji Herkulane daje činjenica da njena tradicija seže sve do rimskog doba. Prvi pisani tragovi o ovom lečilištu datiraju iz 153. godine nove ere, što ga svrstava među najstarija banjska mesta na svetu. Tokom vekova, zahvaljujući prirodnim izvorima i povoljnom položaju, izrasla je u poznato odredište za odmor i rehabilitaciju.

Lekoviti izvori koji privlače posetioce vekovima

Najveće prirodno bogatstvo Banje Herkulane jesu njeni termo-mineralni izvori. Voda je bogata mineralima, među kojima su sumpor, natrijum, kalcijum i magnezijum, a temperatura na pojedinim izvorima kreće se od 30 do 60 stepeni Celzijusa.

Zahvaljujući tim svojstvima, banja je poznata po termalnim kupkama i različitim oblicima banjskog tretmana. Posetioci ovde mogu da pronađu sadržaje namenjene opuštanju, dok se termalne vode u okviru odgovarajućih terapija koriste i za određene zdravstvene tegobe. Ipak, izbor tretmana trebalo bi prilagoditi zdravstvenom stanju i savetu lekara.

Foto: Daniel MIHAILESCU / AFP / Profimedia

Osim lekovitih voda, boravak u ovom kraju upotpunjuju planinski pejzaži, svežiji vazduh i prirodno okruženje koje pruža brojne mogućnosti za šetnju i odmor.

Koliko košta noćenje u Banji Herkulane?

Jedan od razloga zbog kojih bi ova rumunska banja mogla da bude zanimljiva i turistima iz Srbije jeste širok raspon cena smeštaja. Prema dostupnim podacima koje prenosi Espreso, prosečna cena noćenja iznosi oko 3.100 dinara, mada konkretan iznos zavisi od vrste smeštaja, termina i raspoloživosti.

Najpovoljniji izbor predstavljaju privatni apartmani, koji mogu biti dobar izbor za parove, porodice i putnike koji žele više samostalnosti tokom boravka. Oni koji traže klasičan hotelski smeštaj mogu da razmotre hotele sa tri zvezdice, gde se najniže cene kreću od oko 2.400 dinara po osobi za noćenje.

Za goste kojima su važni dodatni sadržaji, bazeni i wellness ponuda, na raspolaganju su i spa hoteli. U ovoj kategoriji prosečna cena noćenja iznosi oko 13.400 dinara, pa je reč o znatno skupljoj opciji koja je namenjena onima koji žele da odmor provedu uz više komfora.

Važno je imati u vidu da su navedeni iznosi okvirni i da se cene mogu razlikovati u zavisnosti od sezone, broja noćenja i usluga koje su uključene u ponudu.

Više od banjskog odmora

Banja Herkulane nije zanimljiva samo zbog termalnih izvora. Njena lokacija u dolini reke Černe, između planinskih padina, čini je dobrom polaznom tačkom za istraživanje prirodnih lepota ovog dela Rumunije.

Foto: Daniel MIHAILESCU / AFP / Profimedia

Ljubitelji prirode mogu da uživaju u šetnjama i obilasku okolnih predela, dok oni koje više privlače istorija i arhitektura mogu da istraže tragove nekadašnje banjske raskoši. Mesto je poznato po istorijskim građevinama i starim banjskim kompleksima, koji svedoče o vremenu kada je bilo popularno odredište za odmor i lečenje.

Upravo spoj termalnih voda, planinskog ambijenta i istorijskog nasleđa daje Banji Herkulane poseban karakter. Za razliku od destinacija na kojima se odmor svodi isključivo na kupanje ili boravak u hotelu, ovde se dan može ispuniti i šetnjama, obilaskom znamenitosti i istraživanjem prirode.

Zbog blizine Srbije, Banja Herkulane može da bude zanimljiva opcija za kraći odmor, produženi vikend ili nekoliko dana opuštanja. Uz različite vrste smeštaja i termalne izvore koji su vekovima deo njene tradicije, predstavlja destinaciju koju vredi razmotriti za sledeće putovanje.