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Slučaj je prijavio pulskoj policiji kada je shvatio da je postao žrtva lažnog investicionog menadžera koji ga je vešto obmanuo, izvestila je istarska policija.

Prevara se odigrala u nekoliko faza, a započela je još u aprilu. Prema prijavi, muškarac je početkom aprila na internetu pronašao link za savetodavno ulaganje u akcije. Ubrzo nakon toga kontaktirao ga je nepoznati počinilac, predstavivši se kao menadžer investicionog fonda.

Kobna instalacija aplikacije

Prevarant ga je uputio da na računar instalira aplikaciju, putem koje su zatim zajedno navodno kupovali akcije. Na ime tih ulaganja, 65-godišnjak je u više navrata uplatio ukupan iznos veći od 100.000 evra.

Kontakt je prekinut kada je lažni menadžer prestao da se javlja, što je žrtvu navelo da shvati da je prevaren i sve prijavi policiji.

Policijski službenici sprovode istragu kako bi utvrdili sve okolnosti događaja i pronašli počinioca ili više njih. Iz Policijske uprave istarske ujedno su uputili upozorenje građanima da budu izuzetno oprezni kako ne bi postali žrtve investicionih prevara.

Naglašavaju da, uz rizik koji ulaganje u akcije i kriptovalute samo po sebi nosi, uvek postoji i opasnost od susreta sa prevarantima ili hakerima.

Biznis Kurir/Index

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