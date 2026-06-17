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Luksuzna jahta za 1 franak? Na platformi "Rikardo" (Ricardo) trenutno se licitira za model Sealine F44, sa vezom na Bilskom jezeru. Prodavci sve češće pokušavaju da skrenu pažnju na svoje aukcije postavljanjem ekstremno niske početne cene.

Ova početna cena natera mnoge na razmišljanje! Četrdesetdevetogodišnjak iz kantona Bern nudi svoju luksuznu jahtu na „Rikardu” – sa početnom cenom od jednog franka.

- Po ceni od jednog franka svako licitira. Svesno sam želeo da idem drugim putem - rekao je prodavac.

Plan funkcioniše

Već je pristiglo preko 100 ponuda, a zainteresovani vode pravu "ludačku" borbu.

Na prodaju je Sealine F44 iz 2000. godine. Prema oglasu, čamac ima samo 473 radna sata motora i nalazi se na Bilskom jezeru. Opremljenost je, za švajcarske uslove, luksuzna: na brodu se nalazi dvokrevetna spavaća soba, još jedna soba, kuhinja, dnevni boravak i potpuno opremljeno kupatilo. Posebno važno, s obzirom na to da je vezova za čamce malo: kupac može da preuzme trenutni vez u brodogradilištu.

Trenutna najviša ponuda iznosi nešto manje od 78.000 franaka. Nova jahta košta 850.000 franaka. Aukcija se završava 25. juna u 19.06 časova. Do tada će iznos ponude sigurno značajno porasti.

Ponude od jednog franka na platformama poput "Rikarda", "Tuti" (Tutti) ili "Ibeja" (eBay) iznova izazivaju pažnju.