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Reč je o isplatama naknada na osnovu rešenja područnih kancelarija Hrvatskog zavoda za socijalni rad.

To je jedna od najvažnijih novčanih naknada za osobe sa invaliditetom, uvedenoj početkom 2024. godine, kojom su objedinjena ranija prava kao što su lična invalidnina, dodatak za pomoć i negu, uvećani dečji dodatak zbog oštećenja zdravlja, kao i novčana pomoć za nezaposlene osobe sa invaliditetom.

Isplata naknade za roditelje-negovatelje počinje 11. juna, za standardno hraniteljstvo 12. juna, a za specijalizovano hraniteljstvo 15. juna, piše Podravski.

Kurir Biznis/Poslovni.hr

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