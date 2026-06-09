Hrvatski zavod za socijalni rad saopštio je da 18. juna 2026. godine počinje isplata novčanih naknada korisnicima sistema socijalne zaštite
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Sredinom juna počinju isplate hiljadama građana: Evo ko ima pravo da dobije novac
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Reč je o isplatama naknada na osnovu rešenja područnih kancelarija Hrvatskog zavoda za socijalni rad.
To je jedna od najvažnijih novčanih naknada za osobe sa invaliditetom, uvedenoj početkom 2024. godine, kojom su objedinjena ranija prava kao što su lična invalidnina, dodatak za pomoć i negu, uvećani dečji dodatak zbog oštećenja zdravlja, kao i novčana pomoć za nezaposlene osobe sa invaliditetom.
Isplata naknade za roditelje-negovatelje počinje 11. juna, za standardno hraniteljstvo 12. juna, a za specijalizovano hraniteljstvo 15. juna, piše Podravski.
Kurir Biznis/Poslovni.hr
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