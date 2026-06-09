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Zvanični srednji kurs dinara prema evru iznosiće 117,3910 dinara za jedan evro, što predstavlja minimalnu promenu u odnosu na ponedeljak, saopštila je Narodna banka Srbije (NBS).

U poređenju sa periodom od pre mesec dana, dinar će prema evru ostati na istom nivou, dok će na godišnjem nivou biti slabiji za 0,2 odsto, a od početka godine za 0,1 odsto.

Indikativni kurs dinara prema dolaru danas je viši za 0,1 odsto i iznosi 101,6812 dinara za jedan dolar.

U odnosu na dolar, dinar je za 1,6 odsto slabiji nego pre mesec dana, na godišnjem nivou jači za 0,9 odsto, dok je od početka godine oslabio za 1,7 odsto.