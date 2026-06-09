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Zvanični srednji kurs dinara prema evru iznosiće 117,3910 dinara za jedan evro, što predstavlja minimalnu promenu u odnosu na ponedeljak, saopštila je Narodna banka Srbije (NBS).

U poređenju sa periodom od pre mesec dana, dinar će prema evru ostati na istom nivou, dok će na godišnjem nivou biti slabiji za 0,2 odsto, a od početka godine za 0,1 odsto.

Indikativni kurs dinara prema dolaru danas je viši za 0,1 odsto i iznosi 101,6812 dinara za jedan dolar.

U odnosu na dolar, dinar je za 1,6 odsto slabiji nego pre mesec dana, na godišnjem nivou jači za 0,9 odsto, dok je od početka godine oslabio za 1,7 odsto.

Biznis Kurir

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