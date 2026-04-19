Boravak na Sardiniji nije samo uživanje u moru i prirodi, već i susret sa realnošću tržišta nekretnina koje sve više liči na najskuplje evropske destinacije. Fotografije oglasa koje smo zabeležili na licu mesta pokazuju da cene kvadrata na ovom italijanskom ostrvu dostižu nivoe koji su za mnoge kupce iz regiona teško dostižni.

Na prvi pogled, iznenađuje koliko košta i najmanji prostor. Garsonjere i manji stanovi često prelaze 150.000 do 250.000 evra, čak i kada nisu u prvoj liniji do mora. Za poređenje, za isti novac u Beogradu ili Novom Sadu jedva se može kupiti veći stan, naročito u novogradnji.

Ključni faktor koji formira cenu jeste lokacija. Nekretnine u turističkim zonama i blizu plaže dostižu višestruko veće iznose. Stanovi sa pogledom na more ili u popularnim letovalištima bez problema prelaze 300.000 do 500.000 evra, dok luksuzne vile idu i do nekoliko miliona evra.

Investicija ili preskup san

Za strane kupce, posebno iz regiona, kupovina nekretnine na Sardiniji sve više postaje investicija, a sve manje životna opcija. Velika potražnja za kratkoročnim izdavanjem podigla je vrednost nekretnina, jer vlasnici računaju na stabilan prihod tokom turističke sezone. Iako tržište nudi atraktivne lokacije i visok kvalitet života, cene jasno pokazuju da je ovo ostrvo rezervisano za kupce sa ozbiljnijim budžetom ili dugoročnim planom povrata kroz turizam.

Sardinija postaje apsolutni hit ovog leta

Visoke cene nekretnina direktna su posledica činjenice da ovo italijansko ostrvo trenutno doživljava ogromnu ekspanziju. Sardinija je zvanično najpretraživanija destinacija za letovanje. Usled nesigurnosti na Bliskom istoku, evropski turisti menjaju planove i okreću se sigurnijim destinacijama, pa su tako samo u prve tri nedelje marta pretrage za Sardinijom skočile za neverovatnih 236 odsto.

Ostrvo koje privlači putnike belim peskom, tirkiznim morem, luksuznim letovalištima i impresivnim liticama, dobilo je i ogromno priznanje na svetskom nivou. Poznati turistički vodič Lonely Planet uvrstio je Sardiniju na svoju listu 25 destinacija koje se moraju posetiti ("Best in Travel 2026"), i to kao jedinu regiju iz cele Evrope.

Sardinija će ove godine biti apsolutni hit i za srpske turiste. Za one koji bi želeli da kupe nekretninu, ali im cene na obali deluju nedostižno, postoji i jedna zanimljiva alternativa u unutrašnjosti. Italijanska vlada bori se protiv depopulacije sela, pa su tako opštine na Sardiniji sa manje od 3.000 stanovnika ponudile 15.000 evra bespovratnih sredstava svakome ko se tamo doseli. Ovaj novac se ne mora vraćati, ali se mora iskoristiti isključivo za kupovinu ili renoviranje kuće na ostrvu.