Slušaj vest

Agent za nekretnine Dušan Mirkulovski govoreći o stanju na tržištu nekretnina u Srbiji navodi da su kupci postali probirljiviji, te prestali da tolerišu one nekretnine koje imaju očite nedostatke, poput potkrovlja, prizemlja, spratova bez lifta i sličnih neprijatnosti.

Šta će se desiti sa cenama nekretnina u 2026. godini? Izvor: Kurir televizija

- I dalje ima potražnje za kvalitetnim stvarima, a nekvalitetne duže ostaju na tržištu. Nema pada, ali ima probirljivosti jer više nema panike oko rasta cena. Za 2026. se ne predviđa veliki skok, ali svake godine postoji inflacija novca. Deluje nam kao da su cene porasle, ali nisu, već je vrednost novca manja. što je vrednost novca manja, to je vrednost nekretnina veća - kaže Mirkulovski.

Beograd jeftiniji od Budimpešte

On dodaje da zlato zadržava vrednost, ali ne može biti korišćeno, iznajmljeno ili ustupljeno, već samo može da se čuva.

- Američka berza je sada stabilna i dobra, ali ne znamo da li će se nešto promeniti sa dolarom. Narod uvek gleda koliko je sve skupo kroz plate, ali nekretnine nisu rezervisane samo za naše građane, već i našu dijasporu i strance. Beograd još uvek ima jeftinije stanove od na primer Budimpešte - kaže Mirkulovski.

On dodaje da je najbitnije za građane da prate inflaciju, a problem je što se ne može ispratiti skok kamata.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs