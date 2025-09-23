Slušaj vest

Budući brucoši uveliko su počeli da traže stan u Beogradu. Kirije za stan su uglavnom mnogo veće od budžeta kojim raspolažu. Postavlja se pitanje kako da se cene iznajmljivanja stanova uklope u studenstski budžet i na kojim lokacijama u Beogradu su povoljnije kirije.

Stručnjaci za nekretnine naglašavaju da je najpre potrebno da budući brucoši ili studenti krenu na vreme u potragu za stanom — i da je avgust najbolji period za početak traženja i istraživanje tržišta, ali da nije kasno ni u septembru.

Direktor jedne agencije za nekretnine kaže da bi budući brucoši trebalo da se informišu koji delovi grada su van centra, a dobro su povezani autobuskim linijama do fakulteta.

- To je neka najbolja priprema, istražiti koje su cene relevantne na tržištu, kako bi bili što bolje pripremljeni za septembar, kada će verovatno iznajmiti stan - rekao je Mitić.

Kolike su kirije?

Cene iznajmljivanja stanova u Beogradu su porasle i generalno taj trend prate i ostali gradovi u Srbiji.

On dodaje da bi budući brucoši trebalo da uzmu u obzir lokacije kao što su Mirijevo, krajnji deo Zvezdare, krajnji deo Voždovca, naselje Stepa Stepanović, krajnji deo Novog Beograda, Surčin, Zemun Polje i Zemun.

- Druga preporuka je da možda ne traže sam stan, nego da nađu cimera, jer tako mogu da dođu do kvalitetnog stana, podele troškove i samu kiriju - kaže i navodi da je generalno na tržištu izdavanja nekretnina već dve godine smanjena tražnja, pa samim tim smanjene su i cene iznajmljivanja za 10 odsto iz godine u godinu.

On kaže da se u ovom trenutku stan sa jednom spavaćom sobom u delovima oko oboda Beograda kao što su Mirijevo, krajnji deo Zvezdare, deo Voždovca, oko naselja Stepa Stepanović, Zemun, Zemun Polje, Surčin i Rakovica, može iznajmiti između 300 i 400 evra što je, kako navodi, dosta povoljnije nego u nekom ranijem periodu.

- Ipak, i to je u veliki udar na budžet, zato i treba pripremiti se ranije kako bi možda i našli neku povoljnu nekretninu.

A šta je sa centrom prestonice?

Što se tiče centralnih lokacija, one su skuplje, pa se tako mesečna kirijau proseku stan sa jednom spavaćom sobom u centralnim delovima Beograda kreće od 500 do 700 evra.

- Tu isključujemo ove popularne kondominijume koji su tradicionalno skuplji jer sadrže određeni lajfstajl, što i nije potrebno jednom prosečnom studentu. Generalno, to je više za zaposlene ljude i za parove koje su već u nekoj industriji duže vreme. Tu već govorimo o cenama od 800 do 1.000 evra za jednosoban stan, odnosno stan sa jednom spavaćom sobom - rekao je on.

Garsonjera u obodima grada može se naći od 300 do 350 evra, u zavisnosti od toga da li je novogradnja ili starogradnja i u kom obliku je nameštena.

- Ako pričamo o centralnim delovima, garsonjere se već kreću od 400 do 500 evra pa idu i na više u popularnim kondominijumima. Ako govorimo o većim stanovima, stanovima sa dve spavaće sobe, ukoliko tražite sa cimerom, a želite da imate odvojene spavaće sobe, realno je da to pronađete između 450 do 550 evra u obodima. Što se tiče centralnih delova, tu se već kreće preko 600 evra, ako pričamo o nekom stanu koji je iole sređen da odgovara nekim standardima - završio je.