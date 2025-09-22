Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je novi zakon pod nazivom "Konačno svoj na svome", koji će omogućiti legalizaciju 4,8 miliona nelegalnih objekata.

Kako je naveo, mnogi građani ne mogu da rasporede svoju imovinu, ne plaćaju porez, a neki su bez pravne sigurnosti. Novi zakon, prema njegovim rečima, nudi jednostavnu proceduru prijave i minimalne troškove, što će značajno poboljšati imovinska prava građana. Ukazuje da se time stavlja tačka na nelegalnu gradnju.

Ana Selak Foto: Kurir Televizija

Na ovu temu za Kurir televiziju govorili su Ana Selak, advokat i Dušan Mirkulovski, stručnjak za nekretnine.

Selak: Vlasnik nekretnine postajete isključivo upisom u katastar

Selak kaže da je zakon do sada po ovom pitanju izgledao "nikako", pa je i broj do sada legalizovanih objekata "sramotno mali":

- To vidimo i mi koji se bavimo nekretninama, ništa se ne dešava, državna uprava treba da kaže koji su razlozi za to i treba da prate trenutne propise kako bi propisi koje donosimo sada rešavali probleme. Ambivalentno mi je mišljenje na ovu temu. Sa jedne strane ovo je jako nužno i dobro je što je država prepoznala da ovo moramo rešiti - kaže Selak.

Ona dodaje da ovo nije samo pitanje pojedinava, već sistema i društva, jer se svakodnevno srećemo sa nekim ko nema imovinski status, pa će ovo pomoći u tom smeru.

- Ipak, ne sme da se desi ohrabrenje onih koji nelegalno grade ili imaju rešenja o rušenju. To ne sme da se stavi van snage ovim novim aktima. To bi bila loša poruka. Imam poslovni primer gde se u jednom gradu u Srbiji samo se prolongira izvršenje rešenja o rušenju, čekajući novi propis kome bi mogli da se prilagode - kaže Selak.

Ona kaže da je ovaj zakon namenjen onima koji rešavaju svoj imovinsko-pravni status i prema njima treba da bude primenjen.

- Nekada davno je bilo skupo legalizovati objekat. Imamo Zakon o zakonjenju obekta koji se i sada uklapa u ovaj okvir od 100 evra, nekada je bilo i manje. Nije problem u otme, već je problem države Srbije kao društva i pojedinačni problemi su komšijski odnosi i to što je neko gradio na tuđem zemljištu. Imamo mnogo ljudi koji su sada na sudu zbog ovoga. Obraćaće se Katastru, a on već teško izlazi na kraj sa prilivom predmeta, ne vidim kako je izvodljivo da se to rešava u kratkim rokovima. Srž problema su bili nerešeni odnosi jer vlasnik nekretnine postaje se isključivo upisom u katastar, ne putem ugovora - kaže Selak.

Dušan Mirkulovski Foto: Kurir Televizija

Mirkulovski: Tržište nekretnina će postati šire

Mirkulovski navodi da će ovaj zakon imati pozitivan uticaj na tržište nekretnina jer će svi oni objekti koji su do sada bili van legalnih tokova sada moći da se prodaju.

- Ovo ne znači za sve što je nelegalno, već samo za slučajeve gde je situacija rešiva. Tamo gde je nerešiva, gde se gradilo na nelegalnom, tuđem zemljištu ili javnoj površini, ovaj zakon neće pomoći kaže Mirkulovski.

Mirkulovski kaže da će sada tržište nekretnina biti šire, sa većim izborom, pa je i objasnio:

- Za nekoga ko kupuje, ovo pruža sigurnost za njega. za banku daje sigurnost upisivanja hipoteke. Za prodavce, oni će mirno spavati jer će znati da je imovina rešena - kaže Mirkulovski.

On objašnjava da od 2017. nije bilo moguće stavljati nelegalne objekte u promet.

Todorović o najvećem beogradskom nelegalnom naselju: Zakon ovo znači za građane

Na ovu temu za Kurir televiziju govorio je i advokat Nemanja Todorović, koji je sa novinarkom Kurira, Ines Grk, na ovu temu razgovarao u Kaluđerici, najvećem beogradskom nelegalnom naselju:

Nemanja Todorović Foto: Kurir Televizija

- Često se susrećem sa ovim problemom jer skoro 90% objekata u ovom naselju jesu nelegalizovani. To je svakodnevni problem ljdui koji ovde žive. To je nešto sa čime su ljudi navikli da žive ovde - kaže Todorović.

On kaže da nije tačan podatak da se za nelegalne objekte ne plaća porez, jer se porez na imovinu plaća i kod nelegalnih objekta:

- Ključno za naselje Kaluđerica je to što je predsednik rekao da neće biti moguće legalizovati objekte na tuđem zemljištu. Ovde je većina objekata fomralno na tuđem zemljištu. Neko je na neformalan način uzeo zemlju, sagradio kuću, a posle decenija ovog problema ta kuća se vodi na 10, 20 ili 50 vlasnika, ali ne i na vlasnika objekta - kaže Todorović.

On dodaje da će moći da se legalizuju objekti koje je vlasnik gradio na svom zemljištu, ali se to najviše odnosi na investitore koji su zidali zgrade, ali nisu plaćali naknadu koja je ozbiljan trošak pri izgradnji.

- Ljudi koji su kupovali stanove će moći napokon da legalizuju svoje objekte, ili u slučajevima gde je zgrada originalno imala 3 sprata, nadzidali su pet, ova ostala dva sprata će napokon moći da legalizuju svoje objekte - kaže Todorović.

Todorović kaže da će ove promene biti najbolje za osobe koje već imaju delimičnu legalizaciju, pa će ovo moći da se primeni i na garaže.

