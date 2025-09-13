Slušaj vest

Vila koja se pojavila u popularnoj TV emisiji "Lovci na duhove" stigla je na tržište nekretninapo ceni od 1,67 miliona dolara. A možda u zidovima i dalje čuči poneki „duh“.

Ova impozantna nekretnina izgrađena je 1860-ih i prostire se na 1,7 hektara. Na 5.500 kvadratnih stopa nalazi se sedam spavaćih soba, pet kupatila, dva dnevna boravka, solarium i dodatni toalet.

Foto: Jam Press/Joanne L. Schloen / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Vila je poznata po navodnim paranormalnim pojavama – timovi emisija „If These Walls Could Talk“ i „Ghost Hunters“ boravili su u kući i tvrdili da su zabeležili neobične zvuke, neobjašnjive izvore toplote i pokretne svetleće orbite.

Pristup imanju vodi kroz miran ulaz s žardinjerama, cvećem i jezerom, dok velika veranda povezuje veći deo prizemlja, uključujući raskošni foaje s ručno rezbarenim drvetom. Dnevna soba ima originalni kamin, dok je trpezarija idealna za organizovanje tematskih večeri.

Foto: Jam Press/Joanne L. Schloen / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Solarium propušta obilje prirodnog svetla, kuhinja je opremljena za profesionalnog kuvara, a spavaće sobe se nalaze na spratu. Enterijer odiše viktorijanskim šarmom, s Tiffany vitražima i luksuznim mermernim kupatilima.

U dvorištu se nalazi bazen, džakuzi, roštilj i staja za kočije s prostorom za pse, a garaža prima do četiri automobila.

Foto: Jam Press/Joanne L. Schloen / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Vila je smeštena u Bayportu, u blizini Great South Bay na Long Islandu, na manje od dva sata od Menhetna, i blizu prodavnica i restorana. Nekretninu nudi Džoanne Šlon iz kompanije Howard Hanna – Coach Realtors.

(Kurir.rs/Blic)

