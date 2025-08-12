Rok za uplatu treće rate ovogodišnjeg poreza na imovinu u Srbiji, koji plaćaju građani, preduzetnici i pravna lica, ističe 14. avgusta.

Prema Zakonu o porezima na imovinu, taj porez se lokalnim samoupravama plaća tromesečno, u roku od 45 dana od početka tromesečja.

Redovnim i blagovremenim izmirivanjem poreza obveznici izbegavaju obračun i naplatu zakonom propisane kamate zbog kašnjenja u plaćanju, kao i pokretanje prekršajnog postupka.

Zakonske posledice za neblagovremeno izmirenje poreskih obaveza nisu zanemarljive.

Fizička lica koja propuste rok mogu biti kažnjena novčanom kaznom od 5.000 dinara, dok se na iznos duga obračunava zatezna kamata od čak 16,5 odsto na godišnjem nivou.