"OVAJ ZAKON OLAKŠAVA UPIS NEPOKRETNOSTI U KATASTAR" Vučetić o prednostima izmene Zakona o izvršenju: To je CILJ INICIJATIVE

Pomoćnik direktora Sektora za razvoj i inovacije Darko Vučetić, iz Republičkog geodetskog zavoda, gostovao je u emisiji Puls Srbije u razgovoru sa voditeljima, pokrenutom pitanjima:

Šta nam govore preliminarni rezultati sa tržišta nepokretnosti u drugom kvartalu 2023. godine?

Kakav dogovor su postigli čelnici Republičkog geodetskog zavoda i Komore javnih izvršitelja?

Vučetić je ispričao da, čak 50 odsto u ukupnom prometu nepokretnosti, zauzimaju stanovi, dok ostalo čine kuće i garažna mesta... Velika je tražnja za takvim nepokretnostima, istakao je on, a posebno za garaže.

Izneo je podatke naglasivši da su ovo sve pokazatelji razvitka tržišta.

- Vidi se stabilizacija i da se inflatorni pritisci popuštaju. Najskuplje garažno mesto u Beogradu prodato je za 58.400 evra! - otkrio je Vučetić.

Zatim, Vučetić je ponosno naglasio da grad Beograd prednjači u vrednosti tržišta, objasnivši kako (najčešće) dolazi do grešaka prilikom upisa u katastar i stupanje javnih izvršitelja kao spone između zakona i kupaca - vlasnika nepokretnosti.

Dogovor sa izvšriteljima RGZ i Komora javnih izvršitelja su postigli dogovor o zajedničkoj inicijativi za predlog izmena Zakona o izvršenju i obezbeđenju koje bi trebalo da pomogne građanima u reševanju problema stare i nepotpune dokumentacije prilikom upisa u katastar.

- Cilj ove inicijative sa izvršiteljima je nastao u procesu u kojem uvek nedostaje neka informacija, papir, neki element koji sprečava građanina da nepokretnost upiše u katastar nepokretnosti. Inicijativa je tu da izvršitelji pomognu i ojačaju dokumentaciju prilikom upisa u katastar. Evo primera: Imali ste nepokretnost koja je u staroj zemljišnoj knjizi, gde piše "stan levo od lifta", pa se to zameni u postupku na "stan desno od lifta", i onda građanin ima problem da upiše to. Tu stupaju izvršitelji koji utvrđuju gde je došlo do zamene i nama daju na upis, ojačavaju dokumentaciju i utvrđuju činjenično stanje. Time se reguliše nepokretnost i štite građani i imaju svoj "krov nad glavom" - rekao je Vučetić.

Interesantnim naziva proces u kojem najviše dolazi do problema, prilikom upisa u katastar, jer se posao najčešće obavlja iz kancelarije, i onda se dešava ono čuveno "fali ti jedan papir".

- Građanin to vidi kao problem upisa u katastar i naravno katastar mu je kriv, nakon čega je podložan "kafanskom inžinjeringu" i obećavanju da će sve neko drugi rešiti, a u stvari je to proces koji ne može da se završi brzo, pa se ide na sud... Znači, ovaj Zakon je rešenje, kojim bi sve bilo pod kontrolom države, a ti isti ljudi ne bi plaćali procese sa neizvesnim ishodom... - ispričao je Vučetić.

