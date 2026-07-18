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Cene nekretnina u Hrvatskoj odavno nisu pristupačne većini građana, pa je kupovina sopstvenog doma za mnoge postala gotovo nedostižan cilj. Upravo zato priče mladih koji uspeju da reše stambeno pitanje privlače veliku pažnju, naročito kada je reč o 21-godišnjaku koji je, uz pomoć porodice, uspeo da sredi svoju nekretninu za iznos koji je danas teško zamisliti.

Korisnik Redita pod nadimkom Agreeable-Lake8738 objavio je fotografije svoje prve nekretnine i ispričao kako je do nje došao.

- Imam 21 godinu i konačno sam završio svu papirologiju oko svoje prve nekretnine. Plac se nalazi u Slavonskom Brodu, deset minuta od centra grada. Reč je o skromnoj vikendici koju sam potpuno renovirao uz pomoć uže i šire porodice, pošto se gotovo svi bave građevinom. Kuća ima 20 kvadrata, a plac 450 kvadrata. Unutra sam napravio prostor za druženje i rad na računaru, kao i mali toalet - napisao je on i dodao:

- Uprkos nenormalnim cenama nekretnina danas, plac i svi radovi na kući - kompletno sređivanje unutrašnjosti i spoljašnjosti, krova, terase, nadstrešnice i svega ostalog - koštali su me manje od 15.000 evra. Još sam neiskusan i voleo bih da čujem mišljenje ljudi koji se bolje razumeju u ovu oblast – da li sam negde pogrešio i šta bih dugoročno mogao da uradim sa ovim prostorom - napisoa je ovaj mladić na Reditu.

Čeka da vikendica preraste u pravi dom

Njegova objava brzo je privukla veliki broj komentara, a većina korisnika pohvalila je njegov potez.

- Jedna reč - mir. Nemaš komšije iznad ili pored sebe, nemaš stanodavca. Bilo da si ovo kupio na kredit ili ne, imaćeš mir i slobodu. Svaka čast i srećno.

Pojedini su primetili da u kući nema kuhinje i pitali ga da li planira da je ugradi.

- Trenutno nemam kuhinju, pošto se plac nalazi odmah pored kuće mojih roditelja, pa tamo kuvam. Kada jednog dana prerastem igrice, možda ću na mestu gde mi je sada računar napraviti kuhinju - odgovorio je autor.

Objasnio je i kako je rešio internet.

- Kuća je blizu Vinogorja. Poznajem gospođu koja ju je prodavala dugi niz godina, pa sam zbog toga dobio dobru cenu. Kako je plac odmah pored kuće mojih roditelja, sproveli smo LAN kabl od 30 metara direktno iz rutera, tako da imam i optički internet.

Skroman početak

- Deluje mi da si pametno postupio. Krenuo si skromno, u skladu sa svojim potrebama sa 21 godinom. Dvadeset kvadrata jeste mali prostor, ali upravo zato što nisi odmah išao na maksimum, moći ćeš brzo da otplatiš sve i kasnije nastaviš sa ulaganjima.

Većina mladih prvo ode u banku i pita koliki kredit može maksimalno da dobije. Još pokušaju da povećaju primanja na papiru kako bi dobili veći kredit i onda ih čeka 35 godina otplate i život uz velika odricanja. Ne kažem da to ne treba raditi, ali taktički nije najbolji potez. Ti ćeš verovatno za deset godina biti bez dugova i možda sa ušteđevinom, pa ćeš tada moći da napraviš novi korak.

Slično mišljenje imao je i drugi korisnik.

- Doneo si odličnu odluku. Čak i ako jednog dana odlučiš da kupiš veću kuću zbog porodice, ova vikendica ostaje kao nekretnina koju možeš da zadržiš ili prodaš. Kakav je podrum?

Autor je odgovorio da ispod kuće postoji prostor od oko 12 kvadratnih metara koji koristi kao ostavu za bicikle, alat i druge stvari.

Najvažnija prostorija

Javio se i korisnik koji je pre nekoliko godina uradio nešto slično.

- Čestitam. Nisi pogrešio. I ja sam pre pet godina uradio gotovo istu stvar i to je bila jedna od najboljih odluka u mom životu. Pošto je kuća na padini, vodi računa da se kišnica iz oluka odvodi što dalje od temelja. Takođe proveri hidroizolaciju i drenažu, jer upravo tu najčešće nastaju problemi sa vlagom.

Iako je većina komentara bila pozitivna, bilo je i kritika.

- Nameštaj je običan i samo je raspoređen po prostoriji. Prostor oko televizora nije dobro iskorišćen. Kada je prostor mali, svaki centimetar treba iskoristiti nameštajem po meri.

Da li je to greška ili nije zavisi od tvojih potreba. Ako ti nedostaje prostor za odlaganje stvari, trebalo bi da napraviš elemente po meri na tom zidu.“

Najviše zamerki odnosilo se na to što kuća nema kuhinju.