Slušaj vest

Čak i ukoliko se plastenici ne greju može se gajiti luk, spanać i salata koje dobro podnose čak i temperature ispod nule. Istovremeno, plasiranje ove robe zimi je brže i lakše zbog potražnje za svežim povrćem na tržištu.

Kako ističu stručnjaci, prilikom izbora za sadnju prednost dati onim biljnim kulturama koje su već dale dobre rezultate prethodnih godina na našim terenima.

Luk

Najbitnija mera u zimskim mesecima u plasteničkoj i stakleničkoj proizvodnji je provetravanje objekata. Dezinfekcija zemljišta u zaštićenom prostoru je obavezna, kao i kvalitetan rasad.

Kada je u pitanju proizvodnja crnog luka tokom zime važno je znati da seme luka i arpadžika klija kada je temperatura 3-5 stepena. Mlade, tek nikle biljke mogu podneti mraz od -4ºC listovi do -7 stepeni, a dobro ukorenjene biljke čak i -25ºC.

Prilikom uzgoja crnog luka valja znati da mu je potrebno manje svetlosti nego paradajzu ili krastavcu ali veća nego kupusu. Zalivanje zavisi od razvojne faze biljke, povećana vlažnost zemljišta i vazduha u plasteniku potrebna je u fazi nicanja i intenzivnog rasta listova, dok je tokom sazrevanja potrebno smanjiti zalivanje, čak i dozvoliti period blage suše.

Luk srebrenjak ima veće potrebe za vodom jer se gaji iz rasada i obavezno se mora navodnjavati.

Spanać

Spanać je biljka hladnog podneblja. Seme klija na 4ºC, optimalna temperatura za razvoj 14-18 stepeni, a spanać izdržava temperature i od -8. Spanać nije zahtevan u pogledu potreba za svetlošću pa se može gajiti i kao međuusev.

Spanać ima slabo razvijen korenov sistem pa je potrebno često i obilno zalivanje. Usled nedostatka vode, biljke se slabije razvijaju, brzo stare, posle formiranja 3-4 lista pri višim temperaturama formiraju generativne organe. Naročito velike potrebe za zemljišnom i vazdušnom vlagom su u periodu formiranja listova. Đubrenje kompostom daje izuzetne rezultate.

Zelena salata

Salata je još jedna od biljaka koja ne traži toplo vreme za rast i razvoj. Najbolji porast biljke je pri temperturama 15-20 stepeni, ali mlade biljke mogu da izdrže mrazeve i do – 6ºC. Salata traži dosta svetla i vlage, pa je održavanje redovne vlažnosti zemljišta ključno za sočnost i kvalitet salate.

Period od rasađivanja do obrazovanja glavice predstavlja najosetljiviji period kod salate u slabo provetrenim objektima. Najbolji predusevi za salatu su paradajz, crni luk, radič, a loši celer i peršun, piše Agrobiznis magazin.