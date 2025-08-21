Slušaj vest

Zbog povoljnih uslova za gajenje, Srbija može da proizvodi četiri puta više lešnika nego što je trenutnih 9.000 tona godišnje. Evropsko tržište traži lešnike. Ova godina bi proizvođačima mogla da bude isplativa, jer cena ne pada i na pijacama iznosi od 1.000 do 1.300 dinara za kilogram.

Posle sedam godina od podizanja zasada porodica Moldovanov iz Bečeja očekuje ozbiljniju korist od lešnika. Predhodne godine su bile podređene uređenju i orezivanju, da se umesto žbuna stvori stablo. Zasad je jednom rađao, ali se taj prinos računa samo da bi se uporedio sa ovom sezonom.

"Bila mu je šesta godina, imali smo tri tone u ljusci, očekujem ove godine bar jedno 30, 40 procenata više u odnosu na prošlu godinu. Jedno stablo ako u punom rodu bude između osam i deset kilograma. Lešnik ako se dobro skladišti i osuši o tome strogo moramo voditi računa, može da se prodaje čitave godine. Uvek je bolja cena u toku leta nego odmah kad je velika ponuda", navodi Jugoslav Moldovanov iz Bečeja.

Lešnik može uspevati i na zemljištima gde druge voćne kulture ne daju rezultate. Problem je što cveta među prvim dok još traje kasna zima, pa ga mraz može oštetiti. Zaštita i prihrana su obavezni tokom vegetacije, kao i navodnjavanje. Poseban problem je kako se izboriti sa udarima vetra.

"Tamo gde nema vetrozaštitinih pojaseva tu dolazi do velikog opadanja plodova. Tamo gde nema vetrozaštitnog pojasa opadalo je 60 do 70 posto plodova. Tamo gde postoje vetrozaštitini pojasevi nije opalo pet do deset posto“, ističe Zoran Keserović, stručnjak za voćarstvo. Dodaje da je lešnik interesantan zato što plodovi mogu da se čuvaju tri do četiri godine, zato što je berzanska roba, zna se cena. "Mora se proizvoditi samo kvalitetni lešnik i lešnik koji je namenjen konditorskoj industriji", ističe Keserović.

Lešnik se u Srbiji gaji na površini od 8.718 hektara. To je u odnosu na pre osam godina više za oko 5.000 hektara. Povećava se i izvoz, a 2023. je iznosio oko 5,9 miliona dolara.