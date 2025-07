Naime, u toj državi poskupeli su lešnici , čiji rod je smanjen zbog jakog mraza. A Turska je najveći svetski proizvođač lešnika, koji „drži“ čak i do 75 odsto globalne proizvodnje ovog jezgrastog voća.

Tona po hektaru. Toliko iznosi prinos lešnika u Srbiji sa površine od 8.718 hektara na kojima se uzgaja leska, pokazuju podaci zvanične statistike za 2024. godinu. Prema podacima Veletržinice Beograd, cena lešnika (veleprodajna) trenutno se kreće od 900 do 1.300 dinara po kilogramu.

Jak mraz u Turskoj uticao je na znatno smanjenje roda lešnika, što je dovelo do njegovog poskupljenja za 30 odsto od aprila. Očekuje se, prenela je svetska agencija Blumberg, da će mu cena i dalje rasti. A to značajno može da utiče na standard potrošača širom sveta, s obzirom na to da je upravo Turska najveći svetski proizvođač lešnika i da drži čak 75 odsto svetske proizvodnje ovog jezgrastog voća, koje je sastojak brojnih proizvoda mnogih konditora.