DRAŽA GAJI POSEBNE KRAVE ČIJE SE MESO SLUŽI SAMO U EKSKLUZIVNIM RESTORANIMA: Sve što proizvede ide u izvoz, a zarada ODLIČNA!

Italijanska rasa goveda kijanina, jedna je od najstarijih i najkrupnijih na svetu. Na gazdinistvu u Dobriću kod Šapca, porodica Janković uzgaja devet grla, koja su u Pocerinu stigla ovog meseca, u saradnji sa institutom u Peruđi.

Dlaka im je porcelansko bele boje. Goveda su krupna i visoka, jedu istu hranu kao i simentalske rase, ali su znatno mesnatija od njih.

foto: Printscreen/RTS

- Mi nismo imali toliko iskustva, uopšte sa govedarstvom. Ali sada što vidimo, nisu uopšte toliko zahtevne. U Italiji, to je bila paša. Mi planiramo, pre svega će biti koncentrovani deo. Umatičene su. Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za veterinu ih je upisala u registar u Srbiji, tako da su i zvanično na spisku rasa u Srbiji - navodi Draža Janković, iz Dobrića.

Doći do zaštićene italijanske rase goveda nije bilo lako. Procedura oko kupovine i uvoza, trajala je dve godine.

- Ova rasa goveda se koristi isključivo za proizvodnju mesa. Jako kvalitetnog mesa. Najviše se koriste stekovi po ekskluzivnim restoranima. Meso je nešto skuplje od klasičnih goveda. Nadamo se plasmanu i u Srbiji. Prvi put se sreće na našim prostorima - objašnjava Draža.

foto: Printscreen/RTS

Posle karantina od mesec dana, goveda će ići na pašu.

- Izuzetno visok radman od 65 procenata. To meso se smatra posebno kvalitetnim. Ima posebnu cenu zbog toga. Inače, ona se gaji kao i sve druge tovne rase. Pre svega se gaji na paši, ili se dohranjuje na paši i u ispustima. Ne zahteva nikakve posebne uslove smeštaja. Velika je razlika u odnosu na simentalca, ženke dosežu težinu 600 do 800 kg, a bikovi 800 do 1.100 kg. Najbolje se prodaju tovna junad od 16 meseci kada su u težni 650-700 kg - ističe Zoran Kozlina, iz PSSS Šabac.

Uvezena goveda su različite starosti. Četiri krave su steone, a Jankovići planiraju da u Italiji kupe još nekoliko grla.

1 / 6 Foto: Printscreen/RTS

biznis.kurir.rs/RTS