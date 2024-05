IZ OVOG SELA MLADI NE ODLAZE I SVAKI POSAO IM IDE OD RUKE: Šire plastenike, proizvodnja im raste - Otkrili tajnu svog uspeha

Selo Samarinovac u opštini Žitorađa, sa oko hiljadu stanovnika, jedno je od najvećih proizvođača povrća na jugu Srbije. Godišnja proizvodnja iz godine u godinu raste, a poseban zamah dobija nakon elektrifikacije oko 500 hektara oranica 2021. godine, koju je finansirala država.

Jedna od najvećih 'fabrika hrane na otvorenom' nalazi se na jugu Srbije. U stotinama plastenika i na plodnim oranicama gaje se paprika, paradajz, krastavac, a poslednjih godina i bostan. Novo vreme stiglo je pre tri godine, kada je struja u potpunosti zamenila skupi dizel.

- Elektrifikacija nam je mnogo pomogla, mi smo se preporodili kako je došla struja, mladi ostaju, ne odlaze, tu su. Lubenica je glavna kultura, imamo hektar i po pod tunelima, to je za raniju proizvodnju, i tri hektara za kasnije - kaže povrtar iz Samarinovca Marko Pešić.

Bostan preovladava i na parcelama Dragana Pešića, koji sa suprugom priprema mlade biljke za klimatske uslove bez najlona.

- Bavim se proizvodnjom bostana, na površini od šest hektara. Samo uporan rad, od mraka do mraka. Prema sadašnjoj situaciji, do sada, ja se nadam, od 1. do 5. juna, mesec dana ranije, da izađemo na tržište, u odnosu na prošle godine - rekao je Dragan Pešić.

I porodica Zorana Miloševića jedna je od većih proizvođača. Povrće gaje na više od 13 hektara, a poznati su i po brojnim inovacijama u proizvodnji, počev od savremenog klijališta do korišćenja bumbara za oprašivanje biljaka.

- Plastenici su se baš proširili ove godine, najviše je zastupljena paprika u našem kraju. Tu smo rođeni, tu ostajemo, mi imamo neku ljubav prema svom kraju, šta su nam dedovi ostavili ovde i to poštujemo i cenimo - naveo je Zoran Milošević.

Selo Samarinovac je jedinstveno i po tome što je selo sa najviše mladih u Toplici. Da bi tako bilo i dalje, meštani očekuju pomoć države, pre svega za završetak Doma kulture, koji čekaju decenijama.

