NE MOGU DA VERUJEM ŠTA SE DEŠAVA OVDE U ENGLESKOJ! Srpski gastarbajter o plati, cenama, kakvi su! Kupe 1/4 stana jer nemaju za ceo

"Neko mi je maznuo radijator od 20 kilograma, ne mogu da verujem šta se dešava ovde u Engleskoj, kako kradu stvari... To nije bilo ovako, sećam se kad sam došao ovde 2014, poručiš nešto onlajn, oni donesu, ostave ti ispred vrata, niko to nije dirao danima, čak ni ljudima koji imaju kuće odmah pored ulice a kamoli po zgradama...", priča pred kamerom "Engleski gastarbajter", inače naš čovek, Aleksandar iz Srbije koji već skoro 10 godina živi i radi u Kraljevstvu, tačnije u njegovom delu - Engleskoj.

Aleksandar koji se predstavlja kao Engleski gastarbajter na svom Jutjub kanalu nače kamerom beleži detalje iz života u toj zemlji - kako se stvarno živi u Engleskoj i koliko život tamo košta.

"Kako samo kradu, to nije bilo ovako kad sam ja došao"

Tako je svojim pratiocima, u potpunoj neverici, ispričao kako su mu ukrali radijator od 20 kilograma?! Naime, on je onlajn poručio i platio dva pametna radijatora za 500 funti, svaki po 250, plus besplatna dostava. Ostao je tog dana kod kuće, sačekao da dođu, bilo je pre podne...

- Zovu i kažu sad će da donesu, ja otvorim vrata stana, čekam ko budala, nema... Pogledam ja kroz prozor i vidim kamion, kad on zapalio... Opet otvorim vrata, gledam nema ništa, znači bukvalno nema radijatora, niko se nije pojavio. Šta ću, sednem za kompjuter, ukucam broj pošiljke, piše da je isporučeno i da sam potpisao... Vozač falsifikovao moj potpis, ni oči mu nisam video, ne znam ni kako izgleda.... ’Ajde ja da siđem, da nije ostavio ispred ulaza... Na prizemlju vidim jedan stoji, drugog nema, odem po zgradi tražim, nema drugog...

- Šta sad da radim? Ni napolju nema, znači neko je ćornuo a sve se dešavalo u dva-tri minuta... Mala je zgrada, svi se znamo, nego nije bilo ni isporučeno - priča Aleksandar koji je ispričao i kako se potom žalio prodavcu - ali drugi neće da mu pošalju, a pare, kažu, neće da vrate?!

Aleksandar je bez dlake na jeziku opisao neke situacije iz svog života poput teme kako izgledaju žurke i proslave dečjih rođendana, i kaže ne sviđa mu se. Iznajmili su prostor u igraonici za ćerkicu, imaju dva sata za 200 funti, uračunata je hrana koja je na nekoj pokretnoj traci a u istom trenutku ima više proslava. Tortu donosiš sam. Atmosfera nije opuštena a roditelji su sami za sebe, nema da se časti, nema tu druženja, ako hoćeš kafu, kupiš je sam, a to mu se, kaže, ne sviđa.

- Ovde se sve gleda na sat, da se napravi što više novca, gledaju u minut. Ni žurke firmine mi se ne sviđaju jer vidite da je sve to nekako isforsirano, i sve je na dva sata, dođe radnik iz kafića i kaže sad je vreme da se ide, iako nisi pojeo ni popio, sve je brzinski i sve izračunato i mora da se napusti lokal... Bezveze je, kao na pokretnoj traci, ali tako to ovde funkcioniše - kaže Engleski gastarbajter. Ima i ko naplaćuje po detetu 20 funti, došao ne, došao moraš da platiš...

"Kupuju i po četvrtinu stana jer nemaju za ceo"

U Engleskoj je, verovali ili ne, moguće kupiti polovinu ili samo četvrtinu stana ako nemate para da kupite ceo. Ovde većina ne može ni da priušti da ikad kupi nekretninu jer imaju male plate. Ko ima 25-30 hiljada platu godišnje, banka će mu dati 4 puta više a to je 120.000, a s tim parama ne možete ovde ništa da kupite pa su onda smislili da možete da kupite deo stana.

"Koliko košta vrtić u Engleskoj"

- Naprave zgradu ultralošeg kvaliteta, štedi se na svemu, dole samo tepisi, u WC-u najjeftinije bele pločice, gde se umivate stave jednu ili dve pločice gde misle da će da prska, ostalo su sve goli zidovi... Štedi se na poslednjoj pločici, sve najjeftinije, na podu u kuhinji samo linoleum i naduvaju cenu, stave da takav stan košta 200.000 funti i ljudi koji nemaju da ga kupe, kupe samo pola stana pa čak i 25 ili 33 odsto stana?! U 99,99 posto slučajeva ako kupujete takav stan niste vlasnik nego vlasnik lizinga koji traje 99 ili 125 gdina a kad te godine isteknu vraćate ga vlasniku zemljišta na kom je građeno, što su uglavnom privatne kompanije.

- Taj stan ne smete ni da izdate ako hoćete da odete negde drugde, mora da se traži dozvola, da oni odobre, neverovatno! I na kraju u stvari plaćate kao da ste dobili od banke kredit za ceo stan a pošto banka neće da vam da te pare jer vam je mala plata, pa je to rizično, te kompanije u stvari zarađuju na vama i ta kirija je slična rati kredita. Teško se prodaju takvi stanovi, niti mogu da se prodaju a imate još i kredit na njega i to je veliki problem, to je bacanje para. Desi se da deca naslede takve stanove roditelja i nemoguće ih je prodati - jedina opcija jeste df se produži taj lizing a to su takve sume samo da se produži taj broj godina na primer sa 50 ponovo na 99.

Da li je moguće (pre)živeti u Engleskoj sa prosečnom platom u 2023 godini?

- Toliko je sve poskupelo, struja je poskupela, hrana otišla gore, a plate baš i ne... Najveće plate su u Sitiju, u centru Londona, sve dalje od toga, plate su sve lošije, u Velsu su loše plate... Mislite bolje je tamo gde su veće plate ali nekretnine su tu skuplje. Prosečna plata u Engleskoj je 26.000, u Škotskoj isto a u Velsu 23.000. To su bruto plate a šta sve još treba da se plati - i porez, osiguranje, zdravstveno.... Od bruto mesečne plate koja je oko 2.600 funti, kući donesete nešto više od 2.100 a ima toliko ljudi koji imaju mnogo manje, posebno stranci koji ne znaju dobro jezik pa rade lošije poslove.

Da li je to dovoljno za porodicu da izgura od 1. do 1. u mesecu? Banka na platu od oko 31.000 funti daje kredit u visini te bruto godišnje plate pa puta 4, 4,5 ili 5, s tim što morate da imate najmanje 115.000 za depozit.

Najmanje 1.000 funti kirije za stančić plus računi i troškovi

Ako dolazite kao samac potrebno je najmanje 1.000 funti da iznajmite stančić a zarađujete, recimo, 2.100. A onda imate troškove - taksu pa struju to je ukupno 300, pa vodu, internet, mobilni... što je na kraju ukupno 400-500 minimum. Što znači za stančić, račune i troškove 1.500. I onda vam ostaje 600 funti za mesec dana za sve ostalo a to nije dovoljno za život, samo da se preživi i ništa više od toga. Nema ni šta da se ostavi sa strane, jer nema od čega. Samo za hranu je to jer od te plate ne možete ništa ni da sačuvate niti da nekud idete ni da kupite auto... Zato samci iznajmljuju sobe a ne stanove.

Kao što ste videli, ovde u Engleskoj nije baš sjajna situacija - kaže Aleksandar.

Kurir.rs/SĐP/Youtube Engleski gastarbajter