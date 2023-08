POČELI SA 4 KRAVE I 2 KONJA, SADA NJIHOVA FARMA LIČI NA ONE U AUSTRIJI: "Kažu, lako je nama, ali ništa nije došlo preko noći!

Farma porodice Maciček više podseća na one u Austriji, a rezultat je upornog i strpljivog rada u mlekarstvu i to čak tri generacije. Sve je počeo Mato pre više od pola veka i to sa četiri krave, dva konja, a svinje su bile za priplod. Kaže, moglo se i sa tim živeti. Išlo je, a ide i danas sa 50 krava, koliko ova porodica svakodnevno muze. Ono što je počeo Mato nastavio je njegov sin, a u posao su se uključili i unuci Valentin i Dejan.

- Nije ništa lako. Možda će neko reći, "e, oni imaju", ali to je jako veliko odricanje od svega. Nije nikako došlo preko noći - kažu oni.

Ovde brinu o kravama koje imaju izvrsnu mlečnost. Pre dve godine kupili su i robota za mužu koji im olakšava posao.

foto: Printscreen/HRT

- Sad nisi toliko obavezan oko toga. Ne moraš ići u 6, ali opet moraš da ih obiđeš, vidiš jel sve kako treba - kaže Valentin.

Kako bi smanjili troškove, postavili su i solarne panele, a kruna poluvekovnog mlekarstva ove porodice od prošle godine je i mini sirana koju su otvorili sopstvenim ulaganjem. O preradi najviše brine Dejan, koji se i obrazovao u ovoj oblasti.

- Proizvodimo nekoliko vrsta sireva - od kuvanih sa začinima, jogurta i jogurta s ukusima, specijalnu vrstu kvargl, sveži sir, pavlaku, pa ponekad i maslac - kaže Dejan.

Za sada prerađuju manji deo od ukupno proizvedenog mleka, a ostalo i dalje isporučuju otkupljivaču.

- Uloženo je dosta. Nije to bila investicija na komad, nego pomoć, pa onda to nije bio neki šok - priča Dejan.

foto: Printscreen/HRT

Ova porodica mleko prerađuje na tradicionalan način, prema staroj recepturi.

- Od naših baka, od svekrve, i tako pomalo sve do danas - kaže domaćica Jasna.

Kupci jako cene domaće, pa je to prednost ove porodične proizvodnje. Zato su proširili prodaju sa kućnog praga i na kiosk u centru svog sela, koje je se nalazi na putu od Bjelovara prema Zagrebu, a planiraju uskoro da svoje sireve ponude i na pijaci.

kurir.rs/HRT