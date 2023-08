NJEGOŠ USTAJE U 5 UJUTRU I NE MOŽE DA PROIZVEDE KOLIKO MU TRAŽE: Unapred prodao polovinu roda, a ovog leta ima i DODATNU ZARADU!

"Kralj paprike", kako su ga mediji proglasili, Njegoš Stojadinović iz Prijepolja uveliko je u svom zasadu i čeka da plodovi sazre za berbu.

- Sve je urađeno kako treba, kod mene je sve jedan kroz jedan. Na tri hektara imam kupus i papriku - 38.000 sadnica somborke i 2.000 sadnica babure - kaže Stojadinović opisujući svoju njivu koja je korak do magistrale u Kolovratu na Bijelopoljskom putu. Sadio je ranije i duplo više sadnica paprike, ali je ove godine rešio da umesto toga "pojača" kupus.

Objašnjava da je manji ulog, a lakši je rad, dok je paprika dosta zahtevnija. Folija treba da se razvuče, razmak je 20 puta 25 cm, pa dok se primi, više ima prskanja.

- Na 50 ari, stavio sam 25 traktora stajnjaka, 250 kilograma "veštaka" i 50 kilogram uree. Za prihranu sam koristio bakar, mankogal, tri "dvaeske" i tako. Važno je da ona dole ima azota dovoljno da bi nagurala hranu do kraja - ispostavio je "račun" sagovornik Agrokluba koji je u početku imao problem samo sa bakteriozom, ali je uspeo da je zaštiti na vreme.

foto: Print Screen

Od svih primenjenih mera, jedino ne koristi standardni sistem za navodnjavanje, već vuče vodu iz reke Lim koja je tik uz njivu i sprovodi je rasprskivačima. Sa dve pumpe navodnjava oko 800 do 900 litara u minuti ujutru i uveče. Očekuje minimalno 15 tona roda na pomenutu površinu, a kupusa 80-90 tona.

Nekada je radio po strugarama, kaže, a ovo je petnaesta godina kako je u poljoprivredi.

- Kad pogledaš - ima toga dosta, prostrano je. Pa sam ušao u tu igru, ovo mi dođe kao neka zanimacija. Napraviš dobar kvalitet, uzmeš novac, pogotovo za kupus ove godine, biće cena 70, 80 dinara za kilogram, a papriku - neću imati količinu da podmirim tržište - navodi.

PRODAJE I U NEMAČKOJ Plasman ovog povrća u početku je bio težak, ocenjuje prijepoljski povrtar, dok nije stekao kvalitet, "upoznao ljude" i malo se izreklamirao, ne krijući da i na ovaj način želi da stekne nove kupce. Danas je unapred prodato 50%, dok je ostalo rešio da ostavi za mušterije koji žele da kupe lično sa njegove tezge. Plasirao je robu za Nemačku, a poslednjih godina je "pogodio" bliži komšiluk.

- Nekih pet tona sam prodao Sjenici, firmi koja pravi papriku u pavlaci, a dve tone imam poručeno do Božića. Cena na malo je 200 dinara za kilogram, a na veću količinu 150 dinara. Mislim da će ostatati ta cena, jer sve manje ljudi sadi somborku, treba dosta rada, a malo je radne snage - objašnjava, a na pitanje, kako on to sve postiže, kaže da mora u 5 sati da se ustane da bi se sve stiglo. Njih četvoro iz kuće rade na njivi i dodatno angažovani sezonci po potrebi, za koje nam otkriva da imaju od 60 do 70 godina.

Kao da povrće nije dovoljno, Stojadinović je ušao i u "igranku" sa malinom - uzgaja je na 80 ari. Standardna cena je 200 dinara, mada je on prodao za 220 ariljskoj hladnjači, ali ne predviđa veliku potražnju za ovim voćem zbog opšte krize.

- Prekjuče je bila zadnja berba. Imao sam pet tona prinosa. Cena je u početku bila 250, pa se spustila na 220 dinara. Tako da smo zadovoljni, 60% je plaćeno, ostalo - 20. septembra. Međutim, kad sve sabereš i oduzmeš - nema tu neke zarade. Mi to radimo porodično, pa nismo u nekom velikom minusu - objasnio je Njegoš Stojadinović svoje iskustvo sa "crvenim zlatom".

