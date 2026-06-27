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Dok se tradicionalni modeli poslovanja polako gase ili gube trku sa vremenom, napredni algoritmi veštačke inteligencije analizirali su stotine parametara, od rasta bruto domaćeg proizvoda, preko navika domaćih potrošača, pa sve do poreskih olakšica i deficitarnih delatnosti na našem podneblju.

Rezultati ove duboke analize su fascinantni i pokazuju da se u Srbiji kriju zlatni rudnici zarade za sve one koji su spremni da ulože pametno, bez obzira na to da li raspolažu skromnim početnim kapitalom ili ozbiljnim investicionim fondovima.

Tržište Srbije ima specifičnu dinamiku – sa jedne strane imamo hroničan nedostatak kvalitetne radne snage u pojedinim sektorima, dok sa druge strane svedočimo eksploziji kupovne moći u urbanim sredinama i potpunoj digitalizaciji društva. Upravo na preseku ovih faktora, AI je izolovao pet ključnih oblasti koje u ovom trenutku nude najveću profitnu maržui najmanji rizik od propadanja, pod uslovom da se primene savremeni standardi menadžmenta.

Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Zelena energija kao apsolutni šampion profita

Energetska kriza i globalni pritisak za prelazak na održive izvore transformisali su sektor obnovljivih izvora energijeu najisplativiju privrednu granu u Srbiji prema proceni veštačke inteligencije. Investiranje u solarne elektrane i mini-vetroparkove na teritoriji Vojvodine i istočne Srbijetrenutno donosi stabilan i dugoročan profit koji je praktično imun na inflaciju i ekonomske potrese.

Država je uvela stimulativne feed-in tarifei pojednostavila procedure za dobijanje statusa kupca-proizvođača (prosumera), što omogućava čak i manjim privrednicima da postave solarne panele na krovove svojih hala ili poljoprivrednih objekata, prodaju višak struje mreži i tako obezbede pasivan prihod narednih 25 godina.

Pored same proizvodnje električne energije, AI naglašava da ogroman profitni potencijal leži u uslužnim delatnostimaunutar ovog sektora, kao što su uvoz, prodaja, montaža i održavanje solarnih sistema i toplotnih pumpi. Zbog drastičnog skoka cena tradicionalnih energenata, potražnja za ovim sistemima među fizičkim i pravnim licima u Srbiji raste stopom od preko 40% na godišnjem nivou, dok je broj stručnih firmi i dalje na izuzetno niskom nivou. Pokretanje biznisa koji se bavi energetskom efikasnošću i optimizacijom potrošnje za velika industrijska postrojenja predstavlja pun pogodak, jer kompanije ne žale novac za stručnjake koji im mogu smanjiti račune za struju i gas.

Krajem septembra očekuje se prvo puštanje pod napon Foto: EPS

Digitalna poljoprivreda i proizvodnja hrane visoke vrednosti

Tradicionalni način obrade zemlje u Srbiji polako gubi bitku sa klimatskim promenama i nestabilnim cenama na berzi, ali veštačka inteligencija vidi neverovatnu šansu u takozvanoj "pametnoj poljoprivredi" (AgTech) i uzgajanju deficitarnih kultura. Investiranje u automatizovane plastenike sa hidroponskim uzgajanjem jagoda, borovnica ili medicinskog bilja donosi višestruko veći profit po kvadratnom metru u poređenju sa klasičnim ratarstvom.

Upotreba AI dronova za mapiranje terena, senzora za vlažnost zemljišta i automatskih sistema za navodnjavanje sistemom "kap po kap" drastično smanjuje troškove radne snage i đubriva, dok istovremeno garantuje vrhunski prinos koji ide direktno u izvoz na bogata tržišta Zapadne Evrope i Bliskog Istoka.

Drugi krak ovog profitabilnog biznisa jeste prerada hrane i kreiranje domaćih, premium brendova sa geografskim poreklom,organskih proizvoda ili hrane bez glutena i šećera, za kojom vlada prava pomama u domaćim supermarketima. Potrošači u Srbiji su postali izuzetno proaktivni kada je u pitanju zdrava ishrana i spremni su da plate i do tri puta višu cenu za proveren, ekološki čist proizvod. AI savetuje preduzetnike da se fokusiraju na finalni proizvod sa atraktivnim pakovanjem i jakom online marketinškom kampanjom, umesto da sirovine prodaju nakupcima po sramotno niskim cenama, jer se prava zarada krije isključivo u preradi i direktnoj prodaji krajnjem kupcu.

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Outsourcing zanatskih usluga i agencije za održavanje

Dok svi maštaju o IT sektoru, veštačka inteligencija upozorava da se najveći i najbrži obrt novca u Srbiji trenutno dešava u sektoru zanatskih usluga i profesionalnog održavanja nekretnina. Zbog masovnog odlaska majstora u inostranstvo, cene vodoinstalatera, električara, keramičara i molera skočile su u nebesa, a na njihove usluge se u Beogradu i Novom Sadu čeka i po nekoliko meseci.

Biznis model koji AI preporučuje kao izuzetno isplativ jeste osnivanje moderne, digitalizovane agencije koja okuplja proverene zanatlije, garantuje rokove i kvalitet radova, i nudi klijentima fiksne cene kroz mesečne pretplate za hitne intervencije.

Ovaj model se savršeno preslikava i na sektor profesionalnog čišćenja i održavanja stambenih i poslovnih kompleksa, koji doživljava neviđenu ekspanziju usled građevinskog buma širom Srbije. Investitori koji grade moderne "condo" i poslovne zgrade zahtevaju profesionalne firme koje će preuzeti kompletnu brigu o čišćenju, obezbeđenju, održavanju liftova i zelenih površina. Marže u ovom poslu su izuzetno visoke, početna ulaganja u opremu i hemijska sredstva se vraćaju kroz samo nekoliko sklopljenih ugovora sa skupštinama stanara, a prihod je stabilan, siguran i dugoročan.

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Logistika, e-commerce i specijalizovani transport

Eksplozija online kupovine u Srbiji u potpunosti je promenila krvotok domaće trgovine, a veštačka inteligencija ističe da se najveća zarada više ne nalazi u samoj prodaji robe, već u njenom skladištenju i transportu. Pokretanje takozvanih "fulfillment" centara – specijalizovanih skladišta koja za potrebe stotina malih e-commerce prodavnica preuzimaju robu, pakuju je i šalju kurirskim službama – predstavlja jedan od najsigurnijih biznisa današnjice.

Mali trgovci nemaju novca ni prostora da drže sopstvene magacine, pa rado plaćaju spoljne partnere koji taj posao obavljaju brzo, profesionalno i bez greške pomoću savremenih softvera. Takođe, niša specijalizovanog transporta, poput hladnjača za prevoz lekova i lako kvarljive hrane, ili prevoza vangabaritnog tereta za potrebe građevinske industrije, nudi ogromne profitne stope. Klasičan transport robe široke potrošnje ima veliku konkurenciju, ali ako investirate u specijalizovana vozila sa sertifikatima i ponudite brzu, tačnu i osiguranu isporuku, možete diktirati cene na tržištu.

AI napominje da integracija pametnih sistema za optimizaciju ruta može smanjiti troškove goriva i amortizacije za čak 25%, što direktno odlazi u neto profit vaše firme.

Foto: Privatna arhiva

Privatni domovi za stare i medicinski turizam

Srbija se suočava sa izraženim trendom starenja populacije, a ekonomska moć naših ljudi u dijaspori koji žele da obezbede vrhunsku negu za svoje roditelje raste iz godine u godinu. Otvaranje privatnih domova za stara lica sa visokim nivoom medicinske usluge, luksuznim smeštajem i bogatim društvenim sadržajem predstavlja biznis koji je, prema analizi veštačke inteligencije, bukvalno imun na bilo kakve ekonomske krize.

Kapaciteti postojećih državnih i privatnih ustanova su hronično popunjeni, liste čekanja su nepregledne, a porodice su spremne da plate ozbiljne sume novca za mir i sigurnost svojih najmilijih. U uskoj vezi sa ovim jeste i sektor medicinskog turizma, pre svega u oblastima estetske hirurgije, stomatologije i rehabilitacionih centara u našim najpoznatijim banjama. Cene ovih usluga u Srbiji su i do pet puta niže nego u zemljama Zapadne Evrope, dok je kvalitet rada naših lekara na svetskom nivou.

AI preporučuje osnivanje specijalizovanih agencija koje stranim pacijentima nude "all-inclusive" pakete– od dočeka na aerodromu, preko luksuznog smeštaja, pa sve do same medicinske intervencije i postoperativnog oporavka, što donosi ogroman profit kroz ugovorne procente od klinika i hotela.