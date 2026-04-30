Uspešni modni preduzetnik, poznat po brendovima kao što su Kalcedonija, Intimisimi, Tezenis, oduvek je bio strastveni ljubitelj letenja i avijacije.

Veronezi (66) je bio u jednomotornom turističkom avionu sa 56-godišnjim italijanskim državljaninom.

Oko 16 časova prošlog petka piloti su, tokom preleta poljoprivrednih imanja, shvatili da imaju tehničke poteškoće.

Neverovatna sreća prilikom pada aviona

Zahvaljujući neverovatnoj slučajnosti, nadležne službe su momentalno reagovale. Naime, patrola žandarmerije iz Bajonea je u tom trenutku letela na trenažnoj misiji i videli su pad aviona.

Ne gubeći ni trenutka, žandarmi su podigli uzbunu i počeli da traže mesto pada, vodeći svoje kolege na zemlji do polja gde se avion upravo srušio. Da se to nije desilo, potraga bi trajala mnogo duže u ovom nepristupačnom području.

Veronezi i njegov saputnik su zadržali prisebnost, i uspeli su da aktiviraju balistički padobran za hitne slučajeve.

Upravo je aktiviranje uređaja spasilo njihove živote, usporavajući pad - iako je letelica padala direktno nosem u blato, brzina udara je drastično smanjena.

Vlasnika Kalcedonije zatekli pored olupine

Kada su vatrogasci stigli na mesto nesreće, pronašli su Veronezija i njegovog saputnika ispred kokpita, kako leže u travi.

Iako njihove povrede nisu bile opasne po život, obojica su se žalili na jake bolove u leđima zbog naglog usporavanja i prevezeni su u bolnicu.