U transformaciji globalnog finansijskog sistema, digitalni novac postaje ključni pokretač promena u ekonomiji i svakodnevnom životu građana. Razvoj novih tehnologija i ubrzana digitalizacija već menjaju način na koji se novac koristi, prenosi i kontroliše.

Savremeni trendovi, uključujući razvoj digitalnih valuta i široku primenu platnih rešenja poput GooglePay i Apple Pay, kao i kriptovaluta ukazuju na jasan pravac, a to je da finansije postaju brže, dostupnije i efikasnije. Istovremeno, centralne banke širom sveta razvijaju sopstvene digitalne valute, čime digitalni novac postaje sastavni deo budućeg monetarnog sistema. “Digitalni novac je promena koja donosi brojne prednosti koje će građani i privreda odmah osetiti kroz brže transakcije, niže troškove i širi pristup finansijskim uslugama, dok ujedno omogućava efikasnije upravljanje ekonomskim tokovima. Međutim, paralelno sa razvojem digitalnih finansija, otvaraju se i pitanja pre svega u vezi sa zaštitom podataka, privatnošću i bezbednošću transakcija. U novom kontekstu, od ključnog značaja je uspostavljanje jasnih pravila i odgovornog regulatornog okvira koji će obezbediti ravnotežu između inovacija i zaštite korisnika”, rekao je Miloš Nedeljković finasijski eskpert.

Prema njegovim rečima, na globalnom nivou, digitalni novac postaje i faktor ekonomske konkurentnosti, pa će države koje prve uspostave stabilne i pouzdane sisteme digitalnih valuta imati značajnu prednost u budućem razvoju međunarodne ekonomije. “Što pre shvatimo da digitalni novac sve više postaje deo svakodnevice, pre ćemo se prilagoditi činjenici da će upravo digitalna plaćanja nastaviti da oblikuju način na koji živimo i poslujemo. Ključni izazov u narednom periodu biće da se ova transformacija sprovede na način koji istovremeno podstiče razvoj i čuva poverenje građana u finansijski system”, kaže Nedeljković. Prema njegovim rečima, o digitalnim rešenjima u oblasti finansija, ali i primeni veštačke inteligencije u biznisu, medicini, prosveti i ostalim oblastima, o ulozi čoveka u svetu algoritama, vodiće se otvoreni i inspirativni razgovori u sklopu ovogodišnjeg Future & AI Summita, koji se održava u Ložionici pod podnaslovom „Čovek u centru budućnosti“. Summit će okupiti međunarodne eksperte, tehnološke lidere i futuriste. Lideri koji oblikuju budućnost govoriće o tome kako će izgledati uvođenje digitalnog novca, a kako naši poslovi, kao i ko će donositi ključne odluke o našem zdravlju i obrazovanju.

