Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Snežana Paunović potpisala je ugovore sa 30 lokalnih samouprava, obezbedivši im sredstva u ukupnom iznosu od 462.952.000 dinara, kao deo ovog javnog poziva.

Ministarstvo je istovremeno nagradilo četiri jedinice lokalne samouprave za najbolje primere dobre uprave u 2025. godini. Grad Smederevo nagrađen je za efikasnost i delotvornost, Vranje za transparentnost i učešće javnosti, Novi Pazar za odgovornost i vladavinu prava, dok je opština Blace priznanje dobila za ravnopravnost i antidiskriminaciju.

- Interesovanje za ova sredstva je veliko, veće je od onoga što smo mi imali da podelimo. Vrednost projekata koji su stigli ministarstvu je premašila 3 milijarde. Potrebe su bile velike a mi smo odgovorili na jedan delić, to izgleda kao mali deo ali zapravo nije jer su to suštinski važni projekti. Oni su važni za građane upravo tih jedinica lokalnih samouprava. Komisija se vodila pre svega činjenicom da smo veči deo jedinica lokalnih samouprava i fizički obišli - objašnjava Paunović i dodaje:

- Razgovarali smo i sa velikim brojem ljudi o njihovim potrebama i to nam je pomoglo da odlučimo. Moguće je da nije fer jer je zaista stigao veliki broj zahteva, pretpostavljam da ima i onih koji nisu zadovoljni našom odlukom ali prosto su okolnosti bile takve. Prošle godine smo takođe uložili novac u jedinice lokalnih samouprava i opremili ih naravno. Ti projekti su sada u dobroj meri i završeni, predstoji nam da ih fizički obidjemo i da se i sami uverimo da su radovi krenuli - rekla je Paunović za Kurir televiziju.

Kako kaže, ministarstvo je uradilo svoj deo posla i ona navodi da će javni tenderi uskoro biti raspisani.

"Svet zaslužuje da vidi šta Srbija može da pruži"

- To je za sve projekte koji su zapravo dobili sredstva iz budžeta, to nisu samo infrastrukturni projekti iako su oni najdragoceniji i najvažniji. Poidržali smo lokalne manifestacije, smatramo da su one beskrajno važne i želeli smo da im pomognemo na taj način. Želeli smo da što bolje prikažu svoje bogatstvo i potencijale i želimo da ih vidimo 2027. u srpskoj kući kao i na EXPO izložbi 2027. Mislim da svet zaslužuje da vidi šta Srbija može da pruži i iz ovog ugla - objašnjava Paunović.

Ona navodi da je politika u Srbiji transparentna i da je očigledno da su ostale zemlje veoma zainteresovane za nas.

- Ono što ljudi širom sveta i ne znaju najbolje jeste kolika je vrednost ove naše Srbije zapravo. Govorim o kulturnoj i privrednoj vrednosti. Mi imamo mnogo potencijala i ovo je dobra prilika da pronađemo investitore koji će pomoći da manje jedinice lokalnih samouprava zažive na jedan drugačiji način. Obaveza je ministarstva da izjednačimo funkcionisanje u svim lokalnim samoupravima i mi nećemo odstupiti od toga - kaže Paunović

Kako kaže, imaju sjajne snove koje nije lako realizovati ali oni neće odustati.

"OVAKO SMO ODLUČILI KOJE LOKALNE SAMOUPRAVE SU DOBILE SREDSTVA!"Ministarka Paunović o potpisanim ugovorima za projekte: sigurno ima onih koji nisu zadovoljni... Izvor: Kurir televizija

