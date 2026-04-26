Slušaj vest

Na globalnoj mapi zelene ekonomije, Srbija sve jasnije zauzima svoje mesto, i to kroz sektor koji ima ogroman razvojni potencijal: biogas. Upravo je to bila jedna od ključnih poruka sa međunarodnog poslovnog događaja Global Green Hub Korea 2026, održanog u Koreji, gde je učestvovala Lidija Zelić, direktorka Udruženje Biogas Srbija.

Ovaj prestižni skup, koji organizuje Korea Environmental Industry & Technology Institute uz podršku Ministarstvo životne sredine Republike Koreje, okupio je vodeće kompanije, institucije i eksperte iz oblasti zelene ekonomije sa ciljem povezivanja globalnih partnera i pokretanja konkretnih projekata budućnosti.

Tehnologije koje menjaju energetsku sliku sveta

- Program događaja bio je osmišljen kao spoj vrhunskih stručnih prezentacija, tematskih panela i intenzivnih B2B susreta. Korejske kompanije predstavile su napredna rešenja u oblastima obnovljivih izvora energije, vodonika, upravljanja otpadom i tretmana otpadnih voda, ali i sofisticirane waste-to-energy sisteme i modele cirkularne ekonomije - kažu u Udruženju Biogas Srbija:

- Poseban akcenat stavljen je na dekarbonizaciju industrije, povećanje energetske efikasnosti i integraciju digitalnih tehnologija u upravljanje energetskim i komunalnim sistemima, oblasti koje će, po svemu sudeći, definisati energetsku budućnost planete.

Srbija kao partner, ne posmatrač

- U tom kontekstu, učešće Lidije Zelić imalo je jasno definisan cilj: pozicioniranje Srbije kao relevantnog partnera u razvoju projekata u oblasti biogasa i biometana - objasnjavaju u Biogas Srbiji:

- Kroz niz strateških sastanaka sa institucijama i kompanijama, otvorene su teme koje prevazilaze klasičnu razmenu iskustava, od uspostavljanja partnerskih odnosa i transfera znanja, do konkretnih mogućnosti saradnje u razvoju projekata upravljanja organskim otpadom i proizvodnje energije iz otpada.

Udruženje Biogas Srbija Foto: Udruženje Biogas Srbija

- Ovi razgovori nisu bili samo protokolarni. Fokus je bio na identifikaciji realnih razvojnih prilika i jačanju institucionalne saradnje između Srbije i Koreje, uz jasno definisan pravac: razvoj održivih energetskih rešenja zasnovanih na principima cirkularne ekonomije

U uvodnim obraćanjima predstavnika korejskog Ministarstva životne sredine istaknuto je da se svet suočava sa ozbiljnim izazovima u oblasti energetske sigurnosti, te da međunarodna saradnja danas nije opcija, već nužnost.

Šansa za našu zemlju

Ta poruka snažno je odjeknula i kroz nastup srpske delegacije.

- Globalna energetska tranzicija više se ne posmatra kao pojedinačni nacionalni napor, već kao zajednički projekat. Energetska sigurnost i dekarbonizacija prevazilaze granice i zahtevaju strateška partnerstva između zemalja. Za Srbiju i naš biogas sektor ovo predstavlja značajnu priliku da se aktivno uključimo u međunarodne tokove, privučemo investicije i ubrzamo razvoj održivih energetskih rešenja - izjavila je Lidija Zelić.

Učešće na ovom događaju realizovano je u saradnji sa KOTRA Beograd, sa kojom Udruženje Biogas Srbija već godinama razvija stabilno partnerstvo.

Značajan potencijal

- Ovaj nastup predstavlja važan korak ka internacionalizaciji sektora biogasa u Srbiji, ali i signal da domaće tržište ima kapacitet da bude deo globalnih energetskih rešenja, ne samo kao korisnik, već kao aktivan učesnik i partner - kazu u Udruženju:

- U vremenu kada se energetska budućnost oblikuje kroz saradnju, Srbija dobija priliku da svoj potencijal pretvori u konkretne projekte i da iz tranzicije izađe kao pobednik.