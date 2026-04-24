Potpredsednica Vlade Srbije i ministarka privrede Adrijana Mesarović izjavila je da u narednim nedeljama očekuje zaključenje prvih ugovora između domaćih proizvođača vina i kineskog maloprodajnog lanca "China Resources Vanguard", kojem je u Šenženu predstavljeno pet srpskih vinarija s ciljem njihovog plasmana i širenja na kinesko tržište.

- Očekujem da ćemo već krajem maja moći da vidimo naša vina na policama ovog jednog od najvećih trgovinskih lanaca - rekla je Mesarovićeva za srpske medije nakon sastanaka sa rukovodstvom "China Resources Vanguard".

Ministarka je ukazala i na toplu dobrodošlicu koju su joj ukazali predstavnici te kompanije.

- Predstavili smo pet domaćih vinarija mahom sa Fruške Gore. Prikazali smo njihove ukupne kapacitete i sve potencijale naše vinske industrije. Ukazali smo na značaj Sporazuma o slobodnoj trgovini, koji je učinio da naši proizvodi budu cenovno konkurentni kad je u pitanju veliko kinesko tržište - istakla je ministarka.

 Kompanija "China Resources Vanguard" predstavlja jedan od najvećih lanaca supermarketa u Kini.

Pored standardne ponude, deo asortimana uključuje i uvozne proizvode, posebno u premium formatima.

Kompanija ima više od 3.000 prodavnica i oko 100.000 zaposlenih.

Ovaj maloprodajni lanac posluje u više od 100 gradova širom Kine.

Ne propustiteInfoBizČuvena kineska automobilska kompanija stiže u Srbiju: Prihvatili pozivi ministarke Mesarović da dođu na Ekspo 2027
InfoBizSrpska vina ulaze na jedno od najvećih tržišta sveta: Ministarka Mesarović najavila nove važne sastanke u Kini
Screenshot 2026-04-20 170458.jpg
InfoBizOfanziva srpske diplomatije u Guangdžou: Ministarka Mesarović sa predstavnicima tri velike kineske kompanije razgovarala o ulaganjima u Srbiju
Capture.PNG
InfoBizKina širom otvara vrata Srbiji: Ministarka Lazarević donela dobre vesti posle sastanaka u ovoj zemlji
Kina CIEZ grupno.jpg