• Organski rast iznosio je 3,5 odsto, uz realan unutrašnji rast (RIG) od 1,2 odsto i rast cena od 2,3 odsto.

• RIG je bio pozitivan u svim zonama i svim kategorijama, izuzev formule za odojčad u okviru kategorije dečije hrane.

• Po kategorijama, rast je predvodila kategorija kafe. RIG je takođe ojačao u kategoriji hrane i grickalica, predvođen konditorskim proizvodima.

• Ukupan efekat povlačenja formule za odojčad bio je oko –90 bps na organski rast i realan unutrašnji rast u prvom kvartalu 2026. Dostupnost proizvoda je vraćena na normalan nivo.

• Nakon dobrog prvog kvartala, ali imajući u vidu povećanu geopolitičku neizvesnost i makroekonomske rizike, prognoze za 2026. godinu ostaju nepromenjene, uz očekivani organski rast u rasponu od 3 do 4 odsto i ubrzanje realnog unutrašnjeg rasta u odnosu na 2025. Očekuje se da slobodan novčani tok premaši 9 milijardi švajcarskih franaka.

Povodom ovih rezultata, Philipp Navratil, izvršni direktor kompanije Nestlé, izjavio je:

- Rezultati u prvom kvartalu pokazuju da naša strategija rasta zasnovana na realnom unutrašnjem rastu daje rezultate. Ostvarili smo snažne rezultate u većini zona i kategorija, posebno u kategorijama kafe, hrane i grickalica. Rast na tržištima u razvoju se posebno ističe, dok su Evropa i SAD pokazale stabilnost u izazovnom okruženju. Nastavljamo sa realizacijom strategije kako bismo dodatno ojačali Nestlé.

Nestlé Srbija

Prvi kvartal 2026. godine u Srbiji obeležio je snažan dvocifren rast, uz doprinos gotovo svih kategorija, posebno kafe, konditorskog asortimana i hrane za kućne ljubimce.

- U ovu godinu krenuli smo snažno, sigurni u naše planove i prognoze, što je dovelo do toga da u prvom kvartalu zabeležimo jak dvocifreni rast. Ponosna sam na svoj tim, a ovim rezultatima doprinele su gotovo sve naše kategorije, predvođene kafom, konditorskim asortimanom, kao i hranom za kućne ljubimce. Kao i uvek, pažljivo smo pratili potrebe naših potrošača, a inovativni proizvodi koje smo uveli u portfolio, poput C Air Fryer i KitKat Formula 1, naišli su na odlične reakcije i potražnju u trgovinskim lancima.

U prvoj četvrtini godine ostvarili smo i druge važne ciljeve. Nastavili smo kampanju Zajedno pčelama na dar, sproveli sadnju medonosnog drveća i postavili prve hotele za oprašivače u poljoprivrednim školama širom Srbije. Juniorskom fudbalskom klubu iz Vranjske Banje donirali smo novu sportsku opremu, a kroz donacije od oko 20 tona Nestlé proizvoda ostali smo posvećeni podršci zajednici i ugroženim grupama u zemlji i regionu. Posebno nas raduje priznanje Crvenog krsta Vojvodine za dugogodišnju saradnju i podršku najugroženijima.

Ovo je ujedno i godina u kojoj naš školski program Zdravo rastimo obeležava 15 godina postojanja, a do sada je kroz edukaciju prošlo više od 350.000 dece iz osnovnih škola širom Srbije - izjavila je Marjana Davidović, generalna direktorka kompanije Nestlé za Srbiju, Crnu Goru i Severnu Makedoniju.

Prodaja na nivou Grupe

U prvom kvartalu, ukupna prodaja iznosila je 21,3 milijarde švajcarskih franaka, što predstavlja pad od 5,7 odsto u odnosu na isti period prethodne godine. Kretanja deviznih kurseva imala su negativan uticaj od 9,3 odsto.

Na nivou Grupe, sve zone i globalne poslovne jedinice ostvarile su pozitivan organski rast i realan unutrašnji rast. Po kategorijama, najviše je doprinela kafa, uz organski rast od 9,3 odsto.

Gledano po kanalima, organski rast maloprodaje iznosio je 3,5 odsto, dok je out-of-home kanal porastao za 3,9 odsto. Prodaja putem e-trgovine zabeležila je organski rast za 15,4 odsto i sada čini 21,5 odsto ukupne prodaje Grupe.

Zona Evropa

Rast u Zoni Evropa zabeležen je na svim tržištima, a predvođen je kategorijama kafe i hrane za kućne ljubimce. Rezultati su ostvareni zahvaljujući prioritetizaciji resursa, povećanoj marketinškoj podršci i disciplinovanoj realizaciji, uz istovremeni nastavak transformacije poslovanja. Organski rast iznosio je 3,9 odsto, uz realni unutrašnji rast (RIG) od 1,1 odsto i rast cena od 2,8 odsto.

Prognoza za 2026. godinu

Na osnovu ostvarenih rezultata u prvom kvartalu, ali uzimajući u obzir i povećanu geopolitičku neizvesnost i makroekonomske izazove, Nestlé zadržava smernice za 2026. godinu. Očekuje se organski rast u rasponu od 3 do 4 odsto, uz ubrzanje realnog unutrašnjeg rasta u odnosu na prethodnu godinu. Očekuje se da slobodni novčani tok premaši 9 milijardi švajcarskih franaka.