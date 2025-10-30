Slušaj vest

Da li ste znali da divlji oprašivači, poput pčela i bumbara, oprašuju 75% biljaka koje koristimo u ishrani? Istraživanja pokazuju i da efikasno oprašivanje povećava prinos i poboljšava kvalitet i nutritivnu vrednost useva. Iako su oprašivači veoma važni za naš prehrambeni sistem, usled prekomerne upotrebe pesticida, klimatskih promena i višegodišnje intenzivne obrade, populacije ovih nevidljivih heroja prirode su ugrožene.

Foto: Nestle

Imajući u vidu ovu alarmantnu činjenicu, Nestlé Srbija pokrenuo je inicijativu „Zajedno pčelama na dar“, sa ciljem da obezbedi nova staništa za pčele i druge oprašivače i edukuje mlade generacije o održivim praksama u poljoprivredi.

Kompanija je uspostavila saradnju sa pet poljoprivrednih škola širom Srbije, u okviru koje će đaci učestvovati u sadnji polinatorskih traka i medonosnog drveća i postavljanju hotela za oprašivače na školskim oglednim poljima. Na taj način, Nestlé doprinosi obezbeđivanju staništa za oprašivače, a učenici dobijaju priliku da steknu praktično iskustvo i razumevanje značaja regenerativne poljoprivrede.

Foto: Nestle

Važnu ulogu u ovoj inicijativi imaju građani jer svaka kupovina Nestlé proizvoda u vrednosti od minimalno 199 dinara otvara mogućnost za sadnju novih polinatorskih traka. Od svakog registrovanog računa deo sredstava odvaja se upravo za ovu namenu. Na taj način potrošači direktno učestvuju u stvaranju boljih uslova za pčele, dok se najaktivnijim učesnicima dodeljuju i Nestlé poklon paketi u vrednosti od 20.000 dinara. Akcija traje do 14. novembra u trgovinskim lancima širom Srbije i računi se registruju na sajtu www.nestle.rs.

Edukacija budućih generacija o održivoj poljoprivredi

Oprašivanje i regenerativna poljoprivreda predstavljaju snažnu kombinaciju za rešavanje nekih od najhitnijih izazova u proizvodnji hrane i očuvanju životne sredine, i zato je važno da budući poljoprivrednici imaju mogućnost da o tome uče. Sadnja polinatorskih traka i medonosnog drveća na školskim oglednim poljima omogućiće im da beleže prisustvo oprašivača, prate formiranje i kvalitet ploda, a podaci će služiti sledećoj generaciji da lakše dođe do boljih odluka. Zajedno sa ostalim principima regenerativne poljoprivrede, poput redukovane obrade zemljišta, plodoreda, smanjene upotrebe pesticida i povećanja organske materije u zemljištu, stvara se održiviji prehrambeni sistem za sadašnje i buduće generacije.

Foto: Nestle

Kada obrazovne institucije, kompanije i građani rade zajedno, nastaje transparentan model u kome se rezultat vidi na parceli.