Pošta Srbije organizuje javnu prodaju  88 rashodovanih teretnih i putničkih vozila putem javne licitacije koja će se održati 8. maja 2026. godine u Beogradu. 

Svi koji su zainteresovani za kupovinu nekog od vozila mogu učestvovati na javnom nadmetanju koje će se održati u Ugrinovačkoj ulici  210b u Zemunu, s početkom u 10 časova.

Transportna sredstva na prodaju su kao grupa od 88 vozila i ne mogu se kupovati pojedinačno. Početna cena ove grupe vozila je 5,7 miliona dinara. 

Teretna i putnička vozilahttps://kurir.rs/tag/247069/putnicka-vozila koja su predmet licitacije nalaze se na više lokacija na teritoriji Republike Srbije.

Sve neophodne informacije vezane za javnu prodaju, katalog vozila, termini razgledanja vozila na svim lokacijama i drugi podaci u vezi sa procedurom i učešćem na javnoj licitaciji, dostupni su na internet stranici vozila.posta.rs/vozila/.

