Potpredsednica Vlade Srbije i ministarka privrede Adrijana Mesarović najavila je danas u Guangdžou da će kineski proizvođač tapaciranog nameštaja "JPAI", koji već posluje u Srbiji, izgraditi novu fabriku na teritoriji naše zemlje.

"Upoznali su me sa razvojnim planovima kada je u pitanju razvoj poslovanja u našoj zemlji i sasvim je izvesno da možemo očekivati novu, veliku i značajnu investiciju kada je u pitanju ovaj kineski proizvođač savremenog nameštaja", rekla je Mesarović nakon sastanka sa predstavnicima ove kompanije, koja posluje u blizini Šangaja.

Kompanija "JPAI" već ima proizvodne pogone u našoj zemlji, u Krnješevcima na teritoriji opštine Stara Pazova, nedaleko od Rume.

Proizvodnja tapaciranog nameštaja

Pogon u Srbiji predstavlja deo globalnog proizvodnog lanca kompanije i bavi se montažom i finalnom proizvodnjom tapaciranog nameštaja, uključujući sofe, ugaone garniture, fotelje i krevete.

Jedna od delatnosti ove kompanije odnosi se i na prilagođavanje nameštaja zahtevima inostranih kupaca.Ministarka se u Guangdžou sastala i sa predstavnicima kompanije "Guannan Holding Group", čija delatnost obuhvata proizvodnju, bojenje i doradu tekstila, kao i upravljanje industrijskim kapacitetima i razvoj industrijskih parkova.

Kompanija "Guannan Holding Group" posluje u okviru industrijskog kompleksa okruga Keqiao, poznatog po razvijenoj proizvodnji i trgovini tekstilom.Ovaj proizvođač je ranije iskazao interesovanje za ulaganja u Srbiji, uključujući mogućnost izgradnje industrijskog parka i dovođenje većeg broja kompanija iz oblasti tekstilne industrije i pratećih delatnosti.

Memorandum o saradnji

Memorandum o razumevanju između Vlade Srbije i ove kineske kompanije potpisan je 7. novembra 2025. godine u Kćao.

Potpredsednica Vlade Srbije i ministarka privrede Adrijana Mesarović sastala se u par navrata sa rukovodstvom ove kompanije, a poslednji put 27. marta ove godine, kada je u prvoj fazi planirano zapošljavanje oko 3.000 radnika, kao i izgradnja prateće infrastrukture i opremanje industrijskog parka.

Ministarka je u ponedeljak doputovala u Guangdžou, gde će tokom višednevne posete Kini održati niz sastanaka sa predstavnicima kineskih kompanija.Ministarku su na aerodromu dočekali rukovodstva provincije Guangdong, kao i ambasadorka Srbije u Kini Maja Stefanović.

Tokom posete Kini, u periodu od 20. do 29. aprila, Mesarović će obići će tri provincije - Guangdong, Šandung i Hebej, kao i šest gradova: Guangdžou, Fošan, Šenžen, Đinan, Šiđažuang i Tjenđin.

Tokom organizovanih konferencija, planirani su susreti sa više od 120 kompanija, od kojih se izdvaja preko 90 kompanija pretežno iz industrije nameštaja. Pored toga, biće održani pojedinačni sastanci sa više od 15 kompanija.

U okviru posete, predviđeni su i sastanci sa više od 10 trgovinskih lanaca, maloprodajnih objekata i distributera u navedenim provincijama, kojima će biti predstavljena srpska vina.

U srpskoj delegaciji nalaze se i predstavnici pet domaćih vinarija koji će promovisati svoje proizvode, sa ciljem ulaska na kinesko tržište.