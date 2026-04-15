Nakon smrti supruga, Leonida Radvinskog, Jekaterina Čudnovski našla se u situaciji da preko porodičnog fonda preuzme kontrolni paket akcija kompanije OnlyFans.

Jekaterina Čudnovski, poznata i kao Kejti, u javnim biografijama opisuje se kao majka četvoro dece, posvećena porodici, humanitarnom radu i pomoći drugima. Rođena u Ukrajini, često ističe svoje angažovanje u podršci istraživanjima raka, kao i profesionalno iskustvo pravnice u jednoj globalnoj tehnološkoj kompaniji.

Posle smrti Leonida Radvinskog, koji je preminuo u 43. godini, ona je kroz porodični fond došla u poziciju da preuzme većinski udeo u kompaniji OnlyFans, čija se vrednost procenjuje na oko 5,5 milijardi dolara. Očekuje se da će imati značajan uticaj na donošenje ključnih odluka o daljem razvoju kompanije, uključujući pravac poslovanja i odnos prema sadržaju koji se objavljuje na platformi.

Leonid Radvinski - kontroverzni preduzetnik

Leonid Radvinski bio je vlasnik OnlyFans-a i milijarder čije je bogatstvo procenjeno na 4,7 milijardi dolara. Rođen u Ukrajini, još u detinjstvu se preselio u Sjedinjene Američke Države.

Svoj poslovni put započeo je kao tinejdžer pokretanjem pornografskog sajta, a 2018. godine kupio je OnlyFans, tada još u razvoju. Bio je poznat po tome što je izbegavao medijsku pažnju, nije davao intervjue, a u javnosti je postojala samo jedna njegova fotografija.

Tokom 2024. godine, usled pogoršanja zdravstvenog stanja, preneo je vlasništvo nad kompanijom na porodični fond. Pre njegove smrti vođeni su razgovori o prodaji dela firme investicionom fondu Architect Capital, ali do konačnog dogovora nije došlo.

Analitičari su ga često opisivali kao kontroverznu figuru, dok je njegov poslovni uspeh posebno došao do izražaja tokom globalne pandemije.

Kako funkcioniše OnlyFans

OnlyFans je osnovan 2016. godine i funkcioniše kao platforma na kojoj korisnici plaćaju pretplatu kreatorima sadržaja, najčešće u rasponu od 5 do 50 dolara mesečno. Platforma zadržava 20% prihoda koje kreatori ostvare.

Iako kompanija nastoji da se pozicionira kao društvena mreža i tehnološka platforma, značajan deo prihoda dolazi od eksplicitnog sadržaja. Tokom 2024. godine ostvarila je prihod od 7,2 milijarde dolara, uz svega 42 zaposlena.

Platforma je u više navrata pokušavala da se distancira od pornografskog sadržaja, uključujući i najavu njegove zabrane, koja je ubrzo povučena. Pokrenut je i servis OFTV, fokusiran na sadržaj koji nije eksplicitan, poput fitnesa i kulinarstva.

OnlyFans sarađuje sa oko 1.500 moderatora i koristi veštačku inteligenciju za kontrolu sadržaja, uz politiku nulte tolerancije prema ilegalnom materijalu. Ipak, kompanija se suočavala sa kritikama i regulatornim izazovima, uključujući i kazne zbog netačnih informacija u vezi sa proverom starosti korisnika.

Iako pojedini kreatori ostvaruju milionske zarade, procene pokazuju da većina korisnika platforme zarađuje znatno manje.