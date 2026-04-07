Ovom akvizicijom nastao je najveći domaći trgovinski lanac, sa više od 5.000 zaposlenih i godišnjim prometom većim od 600 miliona evra.

Ova akvizicija predstavlja krunu u poslovanju kompanije Aman doo, koja je tokom 35 godina poslovanja na tržištu Republike Srbije preuzela trgovinske sisteme: Linija Vandini, SOS Marketi, Višnjica Dućani, Sreten Gudrić marketi Užice, Interex, Samald Komerc Novi Pazar, Orion Leskovac, Alfa Jagodina i Prehrana Sombor.

Aman prodavnica
- Kontinuirana strategija rasta potvrđuje posvećenost naše kompanije cilju da u svojim maloprodajnim objektima objedinimo široku ponudu proizvoda, dok istovremeno održavamo visok nivo usluge i dostupnosti za potrošače. Verujemo da je ovo početak još uspešnije zajedničke priče, sa jasnom ambicijom da budemo još bolji za naše zaposlene, naše kupce, naše partnere, kao i širu društvenu zajednicu - poručuju iz kompanije Aman doo.

Tokom godina rada maloprodajni lanac Aman stekao je reputaciju jedinstvenom ponudom koja ga izdvaja na tržištu, pristupačnim cenama i ljubaznim osobljem koje je uvek tu za svoje komšije, što će nastaviti još snažnije u budućnosti da gradi.

